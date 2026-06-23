ΠΑΣΟΚ Κρήτης: Πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του κινήματος

Στο Ηράκλειο, στην Αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, το οποίο εκλέχθηκε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ τον Μάρτιο.

Η συνεδρίαση διεξήχθη υπό τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Γιάννη Βαρδακαστάνη, με τη συμμετοχή του Γραμματέα Οργανωτικού Σχεδιασμού, Ηρακλή Δρούλια, καθώς και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, Όλγας Μαρκογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν ο οργανωτικός ρόλος και οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ως κεντρικό όργανο συντονισμού των δράσεων στην Κρήτη, το Συμβούλιο θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των νομαρχιακών και δημοτικών επιτροπών, γεφυρώνοντας την τοπική κοινωνία με τα κεντρικά όργανα του κόμματος.

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Παράλληλα, αναλύθηκε η τρέχουσα πολιτική συγκυρία και εξετάστηκαν διεξοδικά οι πρωτοβουλίες του κινήματος. Στόχος είναι η συστηματική ενημέρωση των πολιτών για τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, καθώς και η ανάδειξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για το αύριο της χώρας, με έμφαση στην ανάπτυξη και τις ανάγκες της Κρήτης.

Στη συζήτηση τοποθετήθηκαν οι Βουλευτές Φραγκίσκος Παρασύρης και Κατερίνα Σπυριδάκη, Δήμαρχοι, Αυτοδιοικητικοί, καθώς και πλήθος τοπικών στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Τα στελέχη κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις και επισημάνσεις για την πολιτική και οργανωτική πορεία της παράταξης, ενόψει της προεκλογικής περιόδου στην οποία έχουμε ήδη εισέλθει.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και μεγάλου ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, Ανδρέα Παπανδρέου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Τριάντα χρόνια μετά την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου, η πολιτική του παρακαταθήκη για Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία και Κοινωνική Δικαιοσύνη παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ. Ο Ανδρέας άλλαξε τη μοίρα της Ελλάδας, έβγαλε τους μη προνομιούχους από το περιθώριο και θεμελίωσε το σύγχρονο κοινωνικό κράτος.

Από την Κρήτη, ένα διαχρονικό κάστρο των δημοκρατικών αγώνων, στέλνουμε μήνυμα ενότητας και νίκης. Με οδηγό το όραμά του και με σύγχρονες, ρεαλιστικές προτάσεις, συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, έτοιμο να πρωταγωνιστήσει ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου.»

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