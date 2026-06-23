Δικηγορική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης κέρδισε την πρώτη δίκη σε βρετανικό δικαστήριο

Ιστορία γράφτηκε στη Βρετανία όπου μια AI δικηγορική εταιρεία επιστρατεύτηκε από πελάτισσα και πέτυχε την πρώτη δικαστική νίκη με τη χρήση δικηγόρου βασισμένου στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως γράφει ο Guardian, η ανεξάρτητη σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, Τάμιρες Καμάλ Τακουιντίρ, πλήρωσε την εταιρεία Garfield AI περίπου 400 λίρες για να συντάξει μια νομική επιστολή και στη συνέχεια να κινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετικά με ένα ανεξόφλητο χρέος ύψους 7.000 λιρών.

Ο συνιδρυτής της Garfield, Φίλιπ Γιανγκ, χαρακτήρισε την υπόθεση ως «ορόσημο για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη» και δήλωσε ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις αναγκάζονταν να διαγράψουν οφειλές επειδή το κόστος της δικαστικής διαδικασίας ξεπερνούσε το ποσό που θα μπορούσαν να ελπίζουν να ανακτήσουν.

Προετοίμασαν την υπόθεση και ανέλαβε κανονικός δικηγόρος

Η Garfield — η οποία έλαβε άδεια λειτουργίας από την Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων τον Απρίλιο του περασμένου έτους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεκδικήσεις από 30 έως 10.000 λίρες — προετοίμασε την υπόθεση και στη συνέχεια προσέλαβε έναν ανθρώπινο δικηγόρο (barrister) για να εκπροσωπήσει την πελάτισσα στο δικαστήριο.

Η τεχνητή νοημοσύνη διεκπεραίωσε όλη τη νομική εργασία που προηγήθηκε της δίκης. Το σύστημα προετοίμασε τέσσερις ένορκες καταθέσεις μαρτύρων και έναν φάκελο εγγράφων για τη τρίωρη δίκη που πραγματοποιήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Γουάντσγουορθ στις 14 Μαΐου. Το δικαστήριο δικαίωσε την Τακουιντίρ και της επιδίκασε το οφειλόμενο ποσό.

«Μου χρωστούσαν χρήματα για εργασία που είχα πραγματοποιήσει, αλλά ένιωθα ότι η διαδικασία ανάκτησής τους θα ήταν υπερβολικά αγχωτική, δαπανηρή και χρονοβόρα. Η Garfield μου έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσω με την αξίωσή μου και να συνεχίσω την προσπάθεια.

Όταν κατατέθηκε η ανταγωγή, στόχος ήταν να με εκφοβίσει, αλλά γνώριζα ότι είχα πρόσβαση σε υποστήριξη που ήταν προσιτή οικονομικά, αποτελεσματική και αξιόπιστη. Είμαι ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα», δήλωσε η Τακουιντίρ.

Ο Ντόμινικ Λι, δικηγόρος που εκπροσώπησε τη γυναίκα στο δικαστήριο, δήλωσε ότι η Garfield παρουσίασε την υπόθεση της πελάτισσας «με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα» αλλά παράλληλα πρόσθεσε ότι «η αγόρευση κατά τη διάρκεια της δίκης παρέμεινε ουσιώδης και αποτελεί μια κατεξοχήν ανθρώπινη διαδικασία».

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