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ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Πήγαν για πεζοπορία και το ηφαίστειο «Φουέγκο» εξερράγη -Τουρίστες έτρεχαν πανικόβλητοι

Φουέγκο
clock 14:53 | 23/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τρόμος επικράτησε σε τουρίστες που βρίσκονταν σε πεζοπορία στη Γουατεμάλα, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με έκρηξη ηφαιστείου και δέχθηκαν καταιγισμό από καυτά πετρώματα και λάβα.

Οι πεζοπόροι προσπάθησαν να καλυφθούν και να σωθούν τη στιγμή που το ηφαίστειο «Φουέγκο» εξερράγη, εκτοξεύοντας σύννεφα καπνού και ηφαιστειακής τέφρας στον ουρανό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγονται τουρίστες να ουρλιάζουν πανικόβλητοι, φωνάζοντας ότι πρέπει να τρέξουν για να σωθούν ενώ φλεγόμενες πέτρες έπεφταν γύρω τους.

Σε άλλο στιγμιότυπο, καυτά πετρώματα φαίνονται να καίνε στο έδαφος, ενώ ένας τουρίστας προσπαθεί να ρίξει νερό πάνω στα κατακόκκινα θραύσματα.

Μια πεζοπόρος, η Χάνα Γκαρσία, ανέφερε ότι ένα κομμάτι καυτού βράχου παραλίγο να τη χτυπήσει στο κεφάλι, ενώ της έκαψε το παλτό. Όπως δήλωσε, κατάφερε να καταγράψει λίγες στιγμές της έκρηξης πριν αρχίσει να τρέχει πανικόβλητη, περιγράφοντας την εμπειρία ως «αξέχαστη», αλλά και «τρομακτική».

Το ηφαίστειο Φουέγκο συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά της Γουατεμάλας, καθώς παρουσιάζει συχνές μικρές εκρήξεις περίπου κάθε 15 έως 20 λεπτά, ενώ στο παρελθόν έχει συνδεθεί και με ιδιαίτερα φονικές εκρήξεις που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με τη New York Post.

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