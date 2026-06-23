«Τσαντάκιας» λήστεψε και έσπρωξε 76χρονη -Στο νοσοκομείο η ηλικιωμένη

Ένας 49χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για ληστεία σε βάρος μιας 76χρονης σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο «τσαντάκιας» προσέγγισε την ηλικιωμένη και αφού την έσπρωξε βίαια με αποτέλεσμα να την ρίξει στο δρόμο, της έκλεψε την τσάντα που περιείχε χρηματικό ποσό, τραπεζικές κάρτες και άλλα έγγραφα. Πληροφορίες αναφέρουν πως το ποσό που απέσπασε ο δράστης ανέρχεται σε περίπου 120 ευρώ.

Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν λίγο αργότερα τον 49χρονο άνδρα και του πέρασαν χειροπέδες.

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