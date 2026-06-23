Περιφέρεια Κρήτης: Πρόσκληση σε δωρεάν σεμινάριο ΚΑΡΠΑ - Δηλώστε συμμετοχή

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΖΩΗ», συνεχίζει τις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, διοργανώνοντας δωρεάν σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Λίντο Ηρακλείου και απευθύνεται στους πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και παροχής πρώτων βοηθειών.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος, και οι ενδιαφερόμενες/νοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στον υπερσύνδεσμο: https://forms.gle/GH8Z1XPEeN1QW4Yw7

είτε μέσω του σχετικού QR code

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν, ενώ με την ολοκλήρωσή του θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

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Η γνώση της ΚΑΡΠΑ αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο για κάθε πολίτη, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση.

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