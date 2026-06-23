Ηράκλειο - μετανάστες: Εντοπίστηκαν 33 άτομα στους Καλούς Λιμένες

Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα (23.06) νότια του Ηρακλείου, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές. 33 μετανάστες με καταγωγή από το Σουδάν, εντοπίστηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωση τους, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκεται και μία γυναίκα. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της περιοχής για τις απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ώρες μία ακόμα καραβιά με 48 παράτυπους αλλοδαπούς εντοπίστηκε 42 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, με τον συνολικό αριθμό των αφιχθέντων να ανέρχεται σε 81, θέτοντας σε επιφυλακή Λιμενικό και Frontex.

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