Κρήτη: "Φθινοπωρινές και Χειμωνιάτικες αντανακλάσεις" στον Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να διοργανώσει, το επόμενο χρονικό διάστημα, έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας, στο Πολύκεντρο Βουκολιών, με θέμα: «Τέσσερις εποχές στον Δήμο Πλατανιά».





Τα έργα που θα συμμετάσχουν πρέπει να αποτυπώνουν πραγματικούς τόπους και στιγμές του Δήμου, αναφέροντας σαφώς τον τόπο και τον χρόνο δημιουργίας, π.χ. «Δεκέμβριος – παραλία στην Δημοτική Κοινότητα Κολυμβαρίου» ή «Ελαιώνας στη θέση Χαρακιάς, Δημοτική Κοινότητα Δρακώνας». Τα έργα θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμα προς έκθεση, πλαισιωμένα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημότες του Δήμου Πλατανιά, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, καθώς και οι κάτοικοι του Δήμου, ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Κάθε τεχνοτροπία και μέθοδος εικαστικής έκφρασης είναι δεκτή, αρκεί τα έργα να μην περιέχουν υβριστικό, συκοφαντικό ή γενικά απρεπές περιεχόμενο.





Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6983515684 (Σημαντηράκης Πολυχρόνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού). Δηλώσεις συμμετοχής έως και 10 Ιουλίου 2026 στο e-maiI [email protected] και στο τηλέφωνο 2824340012 (Καραπατάκη Κατερίνα).

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