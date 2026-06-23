Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η "κοινωνική νοημοσύνη" της Κρήτης

Το έργο του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021–2027 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, παρουσιάστηκε στη Διευθύντρια Ελλάδας και Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Cristiana Costinescu.

Η ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κρήτη», παρουσία της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Μαρίας Κασωτάκη και στελεχών της ΕΥΔ.

Η παρουσίαση έγινε από την Προϊσταμένη του Παρατηρητηρίου, Δρ Αικατερίνη Βλασάκη, και τον Δρ Άγγελο Λουκάκη και επικεντρώθηκε στον ρόλο του Παρατηρητηρίου ως περιφερειακού μηχανισμού τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και υποστήριξης του σχεδιασμού κοινωνικών πολιτικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καινοτόμο μεθοδολογική προσέγγιση που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και η οποία παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική για την παραγωγή γνώσης και τον σχεδιασμό τεκμηριωμένων πολιτικών. Σημαντικό πυλώνα της προσέγγισης αυτής αποτελεί η ερευνητική δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιάννη Ζαϊμάκη.

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Παρουσιάστηκε επίσης η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεικτών συνθηκών διαβίωσης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, στο πλαίσιο ειδικής συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης με την ΕΛΣΤΑΤ. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο χωρικής κοινωνικής νοημοσύνης που συνδυάζει διοικητικά δεδομένα, εξειδικευμένες έρευνες πεδίου, διαδικασίες διαβούλευσης, χαρτογράφηση υπηρεσιών και κοινωνικών αναγκών, καθώς και σύγχρονα εργαλεία γεωχωρικής ανάλυσης, παράγοντας δεδομένα, δείκτες και χωρικές αναλύσεις που επιτρέπουν την κατανόηση των κοινωνικών συνθηκών έως το επίπεδο της κοινότητας και της γειτονιάς.

Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε η συμβολή του Παρατηρητηρίου στον σχεδιασμό και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος «Κρήτη» 2021–2027 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο του στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η εμπειρία αυτή καταδεικνύει τη σταδιακή ενσωμάτωση της παραγόμενης γνώσης στον κοινωνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, τη χωρική και κοινωνική δικαιοσύνη και τη δικαιότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

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