Ηράκλειο: Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζει το ταξίδι του το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ' Οδόν»

Με τη μαζική συμμετοχή των δημοτών και των επισκεπτών κάθε ηλικίας συνεχίζεται έως τις 28 Ιουνίου το Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου. Ο αγαπημένος πολιτιστικός θεσμός έχει μετατρέψει ολόκληρη την πόλη και τις κοινότητές της σε μια απέραντη σκηνή έκφρασης της τέχνης και της δημιουργίας.



Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στις Δαφνές με ξενάγηση στο Μουσείο Κρητικής Λαογραφίας, στο πατρογονικό κτήμα της οικογένειας Κοκοτού (Συλλογές Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού), στον Μικρό Άγιο Μηνά ο εκπαιδευτικός περίπατος για ενήλικες από το Μουσείο Καζαντζάκη με τίτλο: «Στα βήματα του Καζαντζάκη... Μεγάλο Κάστρο». Στο πάρκο Γεωργιάδη η εκδήλωση για τα μικρά παιδιά «Η Αγαπώ το ξωτικό της αγάπης» με την Ελένη Μπετεινάκη, στον Προφήτη Ηλία διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας «Βιβλία πάνω στη Σκηνή». Οι φίλοι της μουσικής απόλαυσαν στο Σίβα τη συναυλία με τη Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου ενώ ακολούθησε Κρητικό Γλέντι με τους Ανδρέα Νικολιδάκη, Kώστα Βιτώρο, Θανάση Κανακουσάκη και Μιχάλη Ιατράκη.



Επίσης στο Θεατράκι Καράβολα πραγματοποιήθηκε η συναυλία με τη χορωδία «Άσπρα πουλιά» του ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Αγ. Ιωάννη και «Μια αγκαλιά τραγούδια» με την χορωδία Ιωνία Αηδών, ενώ στην Αγία Τριάδα η συναυλία με το σχήμα «Ρεμπέτικη Ρομάντζα».

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος όροφος)



11:00 Ξενάγηση στην έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας (1835-1908)»



Διακόσια και πλέον ψηφιακά αντίγραφα υψηλής ποιότητας από βιβλία, χάρτες και εικαστικές αποτυπώσεις, ξεναγούν τους μαθητές στην εβδομηντάχρονη ζωή του Δημήτριου Βικέλα από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ού αιώνα. Φωτίζοντας σταθμούς της δράσης και του έργου του, η έκθεση στήνει το σκηνικό των πραγματικών και νοητών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Με έμφαση στις εκδόσεις του Λουκή Λάρα, που αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα αγαπητό ανάγνωσμα και έλαβε ξεχωριστή εικαστική αξία μέσα από την εικονογράφηση του Θεόδωρου Ράλλη (1852-1909), τα εκθέματα παρουσιάζουν την ποικιλία των ενδιαφερόντων του συγγραφέα, όπως αποτυπώθηκαν στα λογοτεχνικά κείμενα, τις διαλέξεις, την αρθρογραφία, στον Τύπο και τις οδοιπορικές αναμνήσεις του. Ο χρονολογικός πίνακας ο οποίος συνοδεύει την περιήγηση στα εκθέματα, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κινηθεί παράλληλα στην εργοβιογραφία του Δ. Βικέλα και τα ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν στην εποχή του.



Σχεδιασμός και υλοποίηση: Μαρία Παπαδάκη



Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα



Δηλώσεις συμμετοχής: 2813 409700, 10:00 - 15:00

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου



18:00 «Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»



Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»

Πάρκο Γεωργιάδη



19:00 Διαδραστική αφήγηση παιδικών βιβλίων



Ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών Ηρακλείου και Χριστίνα Αποστολίδη θα κάνουν μαθήματα διαχείρισης θυμού και ζήλειας μέσα από την διαδραστική αφήγηση των παιδικών βιβλίων της «ΟΧ ΚΟΚΚΙΝΙΣΑ!» και «ΟΧ ΠΡΑΣΙΝΙΣΑ!»

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)



19:30 Σεμινάριο Φωτογραφίας: «Φωτογράφηση με χρήση κινητού. Συμβουλές για να βελτιώσουμε τις καλοκαιρινές μας λήψεις»



Δωρεάν σεμινάριο στο χώρο της ΕΦΕ Ηρακλείου με θέμα «Φωτογράφηση με χρήση κινητού. Συμβουλές για να βελτιώσουμε τις καλοκαιρινές μας λήψεις». Διάρκεια σεμιναρίου: 1 ώρα. Έναρξη: Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 19:30. Εισηγητής: Νικηφοράκης Πολυχρόνης, Πρόεδρος ΕΦΕ Ηρακλείου

Πετροκέφαλο



20:00 «Magic Stage show» με τον μάγο Vitalio



Show διάρκειας 45-50 λεπτών σε σκηνή κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες από τον μάγο Vitalio. Το show περιλαμβάνει κλασσικά ταχυδακτυλουργικά, εξαφανίσεις, μεταμορφώσεις και ζογκλερικά.

Αυγενική



20:30 Γιορτή Κλήδονα στην Αυγενική – Συναυλία Λαϊκής μουσικής



Λευτέρης Φανουράκης (μπουζούκι, τραγούδι), Χαρούλα Θαλασσινού (τραγούδι), Μανώλης Βερτούδος (πλήκτρα)

Ατσαλένιο



21:00 Συναυλία με το σχήμα «Ρεμπέτικη Ρομάντζα»



Ένα ταξίδι στο λαϊκό τραγούδι των πόλεων όπως διαμορφώθηκε από τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Μαρία Κοτσάκη (τραγούδι), Τηλέμαχος Αθανασιάδης (μπουζούκι - τραγούδι), Ανδρέας Τυμπακιανάκης (μπουζούκι - τραγούδι), Μιχάλης Κατσούλης (κιθάρα - τραγούδι)

Καλλιθέα



21:15 Συναυλία: «Ο ήλιος της αγάπης» με το συγκρότημα του Γιώργου Γκερεδάκη



Ένα ταξίδι στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι της Κρήτης και του Αιγαίου.Ο καλλιτέχνης ερμηνεύει και παρουσιάζει αγαπημένα ακούσματα, καθώς και προσωπικές του συνθέσεις, παλιές και νέες. Η θεματολογία αγγίζει την αγάπη, τη φιλία, την πατρίδα και τα όνειρα, μέσα από βιωματική και κοινωνική ματιά. Η μουσική συνοδεύεται από μαντολίνο, φλογέρα και βιολολύρα, δημιουργώντας αυθεντικό ηχόχρωμα. Μαζί με τους συνεργάτες του, προσκαλεί το κοινό σε μια εμπειρία όπου τα τραγούδια γίνονται σκέψεις και τα όνειρα παίρνουν μορφή.*μεταφορά από Πέμπτή 25 Ιουνίου 2026

Κατσαμπάς (13ο Δημοτικό Σχολείο)



21:15 Συναυλία με τους «Sevdalim»



Οι Sevdalim, είναι μια πενταμελής μπάντα με αγάπη για την παραδοσιακή μουσική. Διασκευάζουν και επανερμηνεύουν σκοπούς και τραγούδια απ' όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και ρυθμό, κατάλληλη για χορό! Ελεάννα Παπανικολοπούλου (νταούλι, φωνή), Αλέξανδρος Κανακάκης (γκάιντα, κλαρίνο, φωνή), Θέμης Πολυζωάκης (βιολί, φωνή), Αστέρης Βαρβέρης (κιθάρα, λάφτα, στεριανό λαούτο, φωνή), Σάκης Πολύζος (κοντραμπάσο, φωνή)





Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας



Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου



Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν. Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.



Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου



«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες



Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη



Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.



Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο. Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου. Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο.



Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές. Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 - 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20



Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»



Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση. Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.



Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 - Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος



Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»



Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.



Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)



Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»



Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους. Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία. Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου.



Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.



Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 - Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη



Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α.



Μην τους χάσετε!



Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 - Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης



Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!



Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026



Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00, Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο 09:00 - 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου



«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»



Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων, στη διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος – από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε – εκπροσωπεί. Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία, τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή!



Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:



Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 18:00



Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»



Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.00



Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»



Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00



Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: ΕΔΩ



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