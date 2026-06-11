Σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα: Τμήμα αγάλματος της Αρτέμιδος εντοπίστηκε στον Ναό του Ηρακλή

Αρχαιολογικές ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Ηράκλειας Σιντικής έφεραν στο φως ένα θραύσμα μαρμάρινου αγάλματος, το οποίο, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να αποτελεί μέρος γλυπτικής απεικόνισης της θεάς Αρτέμιδος. Το εύρημα εντοπίστηκε στον χώρο του Ναού του Ηρακλή, με την ανασκαφική ομάδα να συνεχίζει τις εργασίες της με την ελπίδα να ανακαλύψει επιπλέον τμήματα του γλυπτού. Τα αρχικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι το γλυπτό υπέστη ζημιές και ανατράπηκε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ., κατά τη διάρκεια σφοδρών επιθέσεων στην πόλη.

Η αρχαία γη της Μακεδονίας και της Θράκης συνεχίζει να κρύβει στα σπλάχνα της ανεκτίμητα μνημεία της κλασικής αρχαιότητας. Μια πρόσφατη ανασκαφή σε έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής έφερε στο φως ένα ακόμη δείγμα υψηλής τέχνης και θρησκευτικής λατρείας.





Το νέο αυτό εύρημα συνδέει το παρελθόν της πόλης με τις μεγάλες θεότητες του Ολύμπου. Ένα θραύσμα μαρμάρινου αγάλματος θεάς ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην αρχαία πόλη της Ηράκλειας της Σιντικής.





Το εύρημα εντοπίστηκε στον χώρο του Ναού του Ηρακλή και, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να αποτελεί μέρος μιας γλυπτικής απεικόνισης της θεάς Αρτέμιδος.

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Την ανακοίνωση έκανε ο επικεφαλής της ανασκαφικής ομάδας, καθηγητής δρ Λιουντμίλ Βαγκαλίνσκι.

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Το θραύσμα που αποκαλύφθηκε αποτελείται από μια βάση με τα πόδια μιας ανθρώπινης μορφής που φοράει σανδάλια. Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο, η Άρτεμις συγκαταλέγεται στις πιο σεβαστές θεότητες της περιοχής κατά την αρχαιότητα, και μια τέτοια ταύτιση του αγάλματος είναι απολύτως εύλογη σε αυτό το στάδιο της έρευνας.

Γρίφος για δυνατούς λύτες: Οι μυστηριώδεις τρύπες 2.500 ετών που διχάζουν τους αρχαιολόγους στη Δανία. Η ομάδα θα συνεχίσει τις εργασίες της στην περιοχή με την ελπίδα να ανακαλύψει επιπλέον τμήματα του γλυπτού.

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«Στη συνέχεια θα εξετάσουμε εάν αυτή η κεφαλή θα μπορούσε να ανήκει στο γλυπτό του οποίου βρίσκουμε τώρα ένα τμήμα. Θα πραγματοποιήσουμε συγκριτικές αναλύσεις του μαρμάρου μαζί με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας», δήλωσε ο ίδιος.

Σε πολύ κοντινή απόσταση από το πρόσφατα ανακαλυφθέν θραύσμα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης και άλλα κομμάτια μαρμάρινων αγαλμάτων.



Σύμφωνα με τον επικεφαλής των ανασκαφών, μένει να προσδιοριστεί εάν ανήκουν στο ίδιο μνημείο ή αν αποτελούν κατάλοιπα περισσότερων του ενός αγαλμάτων.

Τα προκαταρκτικά στρωματογραφικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι το γλυπτό πιθανότατα υπέστη ζημιές και ανατράπηκε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ., όταν η πόλη δέχθηκε σφοδρές επιθέσεις και καταστροφές.

Αργότερα, κατά τον 4ο αιώνα, δεν χρησιμοποιούνταν πλέον στη λατρευτική πρακτική. Αυτά είναι αρχικά συμπεράσματα που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν μέσω περαιτέρω ανάλυσης. «Αλλά προς το παρόν, τα δεδομένα δείχνουν ακριβώς μια τέτοια ιστορία για το μνημείο», εξήγησε ο Βαγκαλίνσκι.

Ο αρχαιολόγος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ανασκαφές θα οδηγήσουν στην ανακάλυψη των υπόλοιπων τμημάτων του γλυπτού. Υπενθύμισε την περίπτωση του 2024, όταν κατά τη διάρκεια ερευνών στο μεγάλο κανάλι της Ηράκλειας Σιντικής, ανακαλύφθηκε ένα άγαλμα του οποίου το κεφάλι αρχικά θεωρούνταν ότι είχε χαθεί οριστικά.

Αργότερα βρέθηκε περίπου 6,5 μέτρα μακριά από το σώμα, στον πυθμένα της κατασκευής. «Η Ηράκλεια μας εκπλήσσει πάντα. Γι’ αυτό παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα βρούμε και τα υπόλοιπα μέρη αυτού του αγάλματος, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού του.

Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη την έρευνα του πολιτιστικού στρώματος και του εσωτερικού του ναού», δήλωσε ο καθηγητής Βαγκαλίνσκι.

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