Χανιά: Συνεργασία ΙΤΕ, Αποκεντρωμένης και Πανεπιστημίου για το Κρητικό Τοπίο

Με τη συμμετοχή της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρίας Κοζυράκη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά, εσπερίδα με θέμα «Παρατηρητήριο Τοπίου Κρήτης: Το Τοπίο ως Δυναμική Σχέση Ανθρώπου και Περιβάλλοντος – Εργαστήριο Συμμετοχικής Χαρτογράφησης Τοπίου».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Πανεπιστήμιο Κρήτης/Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, για την ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τοπίου Κρήτης, μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην καταγραφή, ανάδειξη και προστασία του κρητικού τοπίου μέσα από τη συμμετοχή της κοινωνίας, της επιστημονικής κοινότητας και των θεσμικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών, παρουσιάστηκαν οι στόχοι, οι δράσεις και τα εργαλεία του Παρατηρητηρίου Τοπίου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχική χαρτογράφηση τοπίου ως μέσο καταγραφής των αξιών, των χαρακτηριστικών και των μεταβολών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Κρήτης.

Image

Η Γραμματέας, κ. Μαρία Κοζυράκη, συμμετείχε στις εργασίες της εσπερίδας με παρουσίαση, επισημαίνοντας την κρισιμότητα της συνεργασίας των δημόσιων φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών για τη διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση του τοπίου της Κρήτης, ως πολύτιμου φυσικού, πολιτιστικού και αναπτυξιακού πόρου. Παρουσίασε όλα τα προστατευόμενα φυσικά αντικείμενα (σύνολα ή στοιχεία της φύσης και του τοπίου) που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης είτε έχει χαρακτηρίσει με απόφαση Γενικού Γραμματέα, ή έχει δια των Υπηρεσιών της εκπονήσει τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες τεκμηρίωσης του χαρακτηρισμού τους- ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Προστατευόμενα Τοπία, και Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει και να συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας ενεργά στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην Κρήτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Στις φλόγες εκκλησία στις Βασιλειές – Στάχτη εικόνες και αντικείμενα (βίντεο)

ΥΠΟΙΚ: Ρύθμιση - ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη - Μικρότερες δόσεις ταχύτερη αποπληρωμή

Ηράκλειο: Με αγωγές απειλούν οι εργαζόμενοι στις βολές Τσαγκαράκη για κάποιους που "λυμαίνονται" καταστάσεις