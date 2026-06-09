Σοκ στο Αίγιο: Μητέρα και γιος βρέθηκαν άγρια δολοφονημένοι – Ύποπτος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Λόγγο Αιγιαλείας. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του tempo24.news, τα δύο θύματα, ηλικίας 54 και 26 ετών, φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός με αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο, το οποίο έχει αποκλειστεί, ενώ έχει κληθεί και ιατροδικαστής.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ανακρίνεται ένας 65χρονος Ιταλός ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της γυναίκας, αλλά δεν είναι πατέρας του 26χρονου.



Το μαχαίρι δεν βρέθηκε στο σπίτι ενώ ο 65χρονος, με τον οποίον έμεναν μαζί, υποστηρίζει πως ο ίδιος τους βρήκε νεκρούς αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

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