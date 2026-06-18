Σοβαρή καταγγελία: Ελεγκτής της ΣΤΑΣΥ ζητούσε 20 ευρώ για να μην κόψει πρόστιμο

Προβληματισμό στους κύκλους των αστικών συγκοινωνιών έχει προκαλέσει η περίπτωση πρώην ελεγκτή κομίστρου της ΣΤΑ.ΣΥ., ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση καταγγελλόμενης συναλλαγής με επιβάτη που εντοπίστηκε χωρίς επικυρωμένο εισιτήριο.

Η υπόθεση εξακολουθεί να τελεί υπό δικαστική διερεύνηση, ενώ ο ίδιος εργαζόμενος, ο οποίος βάσει της καταγγελίας φέρεται να ζητούσε 20 ευρώ προκειμένου να μην βεβαιώσει πρόστιμο, έχει τοποθετηθεί πλέον σε θέση σταθμάρχη, στο πλαίσιο εσωτερικών υπηρεσιακών μετακινήσεων.

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Καταγγελία - Ελεγκτής

To χρονικό

Το περιστατικό, το οποίο διερευνάται από το Πρωτοδικείο Αθηνών, είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2024 και είχε έρθει σε γνώση της διοίκησης της εταιρείας ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία επιβάτη, την οποία ακολούθησε εσωτερική έρευνα της ΣΤΑ.ΣΥ.

Συγκεκριμένα, μετά την αναφορά, η ΣΤΑ.ΣΥ. προχώρησε σε εσωτερικό έλεγχο, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και υλικό από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα οποία αναλυτικότατα περιγράφονται στα σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα, ο ελεγκτής εμφανίζεται να απομακρύνεται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ελέγχου και να συνομιλεί για λίγα λεπτά με επιβάτη χωρίς την παρουσία άλλου υπαλλήλου.

Στο ίδιο υπηρεσιακό έγγραφο καταγράφεται ότι ο ελεγκτής φέρεται να παραλαμβάνει από τον επιβάτη «χάρτινο αντικείμενο που ομοιάζει με χαρτονόμισμα» και να παραδίδει τα έγγραφα που είχε λάβει. Βάσει της καταγραφής, δεν φαίνεται να βεβαιώνεται κάποιους είδους πρόστιμο στον ελεγχόμενο επιβάτη, κάτι το οποίο - όπως σημειώνεται - διασταυρώθηκε και από το ημερήσιο δελτίο απόδοσης επιβληθέντων προστίμων του συγκεκριμένου εργαζομένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ethnos.gr», μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής διερεύνησης κινήθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες. Ο εργαζόμενος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, ενώ στη συνέχεια του επιβλήθηκε προσωρινή παύση καθηκόντων. Η υπόθεση στη συνέχεια στην διαβιβάστηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ακολούθησε η διερεύνησή της από τη Δικαιοσύνη, η οποία βρίσκεται έως σήμερα σε εξέλιξη.

Από την πλευρά της η ΣΤΑ.ΣΥ. απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του «ethnos.gr», αρκέστηκε να πει ότι η εταιρεία «διαχειρίστηκε τη συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και κάθε καταγγελία, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και διασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών της νομιμότητας και του τεκμηρίου αθωότητας».

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος μετά τον πειθαρχικό έλεγχο, επέστρεψε στην εταιρεία αναλαμβάνοντας αρχικά καθήκοντα θυρωρού, ενώ στη συνέχεια και αφού ολοκλήρωσε τη σχετική εκπαίδευση, μετατάχθηκε εσωτερικά σε θέση σταθμάρχη.

Η τοποθέτησή του αυτή, έχει προκαλέσει συζητήσεις εντός της εταιρείας λόγω της εκκρεμούς διερεύνησης της υπόθεσης. Να σημειωθεί ότι σήμερα οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ βρίσκονται σε εκλογές για την ανάδειξη των συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους.

Πηγές με γνώση των πραγμάτων, πάντως, επιμένουν ότι η μετακίνηση του εργαζομένου δεν αφορά προαγωγή, αλλά αλλαγή ειδικότητας βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ τονίζουν πως η ειδικότητα του σταθμάρχη δεν συνδέεται με τη διαχείριση χρημάτων.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

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