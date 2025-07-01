«Μαφία των λουκουμάδων»: Πώς γίνονταν οι εκβιασμοί στους μικροπωλητές

Μαφία των λουκουμάδων: Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την καταδίκη του σε συνολική κάθειρξη 16 ετών ένας 42χρονος που παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας που τελούσε εκβιασμούς για τον έλεγχο των σημείων πώλησης λουκουμάδων σε πολυσύχναστες παραλίες της Σιθωνίας, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, συμμορία και μία σειρά από πλημμελήματα, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού, «δείχνοντας» του το δρόμο προς τις φυλακές, αφού η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Με την ίδια απόφαση, ο ίδιος αθωώθηκε για δύο κακουργήματα που τον βάρυναν και ειδικότερα για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μικροπωλητή και εμπορία ανθρώπων, συνδεόμενη με τις συνθήκες εργασίας αλλοδαπών μικροπωλητών.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου παραπέμφθηκαν άλλα 11 άτομα, κάποια από τα οποία αθωώθηκαν και κάποια καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης που είτε μετατράπηκαν σε χρηματικές ποινές είτε δόθηκε αναστολή στην έφεση.

Η αστυνομική έρευνα για τη δράση της λεγόμενης «μαφίας των λουκουμάδων» ξεκίνησε μετά την εξιχνίαση απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον μικροπωλητή λουκουμάδων, σε περιοχή της Νικήτης (για την οποία ο 42χρονος αθωώθηκε). Το πολυσέλιδο παραπεμπτικό βούλευμα περιελάμβανε πράξεις που τελέστηκαν το διάστημα από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Απολογούμενος ο βασικός κατηγορούμενος αρνήθηκε το σύνολό των πράξεων.

«Μαφία των λουκουμάδων»: Πώς γίνονταν οι εκβιασμοί

Πολυπλόκλαμο και σκληρό ήταν το κύκλωμα της αποκαλούμενης «μαφίας του λουκουμά» στη Σιθωνία για την οποία ένας 42χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την καταδίκη του σε συνολική κάθειρξη 16 ετών. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έφταναν να έχουν κέδρος από 500 έως 600 ευρώ τη μέρα, ενώ φέρονται να έκαναν επιθέσεις σε μικροπωλητές.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 42χρονος είχε συγκροτήσει και διεύθυνε εγκληματική ομάδα. Στο πλαίσιο της παράνομης δράσης της ομάδας, εξανάγκαζε Αλβανούς να εργάζονται για λογαριασμό του ως πωλητές πρόχειρων γευμάτων (λουκουμάδων), άνευ άδειας αρμόδιας αρχής, σε 19 παραλίες στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής.

Προκειμένου να κατέχει και να εκμεταλλεύεται αποκλειστικά τα επικερδέστερα σημεία πολυπληθών παραλιών, μεταχειρίζονταν εκβιαστικές μεθόδους και πρακτικές. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι σε επτά τουλάχιστον περιπτώσεις, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας μεταχειρίστηκαν απειλές σε βάρος της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, προκάλεσαν σωματικές βλάβες και χρησιμοποίησαν πυροβόλα όπλα σε βάρος έτερων πωλητών πρόχειρων γευμάτων, ιδιοκτητών παράκτιων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπαλλήλων ιδιωτικών εταιρειών παροχής ασφαλείας (security).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αλήθεια για την επιδότηση της βιολογικής μελισσοκομίας - Τι υποστήριξε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των μελισσοκόμων

Χίος: «Στάχτη» πάνω από 50.000 μαστιχόδεντρα από τη φωτιά

Απιστία υπουργών αλλά και εγκληματική οργάνωση βλέπει το ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ