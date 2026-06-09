Λύθηκε το μυστήριο: Πού οφείλεται η οσμή που κάλυψε πριν από μερικές μέρες την Αττική

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη μυστηριώδη οσμή που είχε καλύψει την Αττική και κυρίως το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επιστήμονες.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, αποκάλυψε πως οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα οδηγούν σε ένα επικρατέστερο σενάριο για την προέλευση της οσμής που έγινε αισθητή στα μέσα Μαΐου σε περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Όπως εξήγησε, όταν πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο εξετάστηκαν διάφορες πιθανές αιτίες, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για ασφαλή συμπεράσματα.

Μεταξύ αυτών η πιθανότητα έκλυσης αερίων από τον θαλάσσιο πυθμένα λόγω φυσικών διεργασιών ή αποσύνθεσης οργανικής ύλης, ενώ από νωρίς είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο διαρροής από το δίκτυο φυσικού αερίου.

Στο μικροσκόπιο των ειδικών βρέθηκε και το ενδεχόμενο σύνδεσης της οσμής με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Παυσανίας, ωστόσο δεν καταγράφηκε καμία ηφαιστειακή δραστηριότητα που να μπορεί να δικαιολογήσει το φαινόμενο.

Η έρευνα που έλυσε το μυστήριο

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες διαδραμάτισαν επιστήμονες του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και του Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, στην ατμόσφαιρα ανιχνεύθηκαν ίχνη βουτανίου και προπανίου, ενώ η ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων και της πορείας των ανέμων έδειξε ως πιθανή περιοχή προέλευσης τη θαλάσσια ζώνη νότια της Σαλαμίνα.

Οι έρευνες απέκλεισαν το ενδεχόμενο τα αέρια να προέρχονταν από τον υποθαλάσσιο πυθμένα ή από φυσικές διεργασίες στη θάλασσα.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το επικρατέστερο σενάριο είναι πλέον μια ανθρωπογενής αιτία και συγκεκριμένα πιθανή διαρροή αερίων από διερχόμενο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή.

Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας, από τα πέντε βασικά σενάρια που είχαν εξεταστεί αρχικά, τα περισσότερα έχουν αποκλειστεί, με τις έρευνες να συγκλίνουν ολοένα και περισσότερο στην εκδοχή της διαρροής από πλοίο.

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