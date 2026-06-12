Καθαρισμός Οικοπέδων: Ανακοινώθηκε παράταση έως τις 22 Ιουνίου

Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Τουρνάς επίσης επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα (https://akatharista.apps.gov.gr/) 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων. Όπως ανέφερε ο κ. Τουρνάς σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μία μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη του κάθε πολίτη να καθαρίσει την περιουσία του και προσέθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα.

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