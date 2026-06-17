Γυναικοκτονία στη Δράμα: Σήμερα η κηδεία της Αντιγόνης – Περίμενε να αποφοιτήσει ο γιος της για να πάρει διαζύγιο

Ακόμη έναν χρόνο υπομονή, προσπαθούσε να κάνει η αδικοχαμένη Αντιγόνη για να πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της και επίσης αστυνομικό. Η 45χρονη περίμενε να τελειώσει το σχολείο ο 16χρονος γιος τους ώστε να προχωρήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να βάλει τέλος στον γάμο τους. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Ο σύζυγος της τής αφαίρεσε τη ζωή με 7 μαχαιριές: η μία από αυτήν την καρδιά. Η στυγερή γυναικοκτονία στη Δράμα αποκαλύφθηκε από τον γιο τους, ο οποίος ενημέρωσε και τις αρχές.

Η κηδεία της Αντιγόνης θα γίνει σήμερα (17.06.2026) στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Νευροκόπι, στις 11:00 το πρωί. Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δυο γονείς τους. Μετά τη γυναικοκτονία, ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή του με σφαίρα στο κεφάλι. Η σορός του βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του σε απομονωμένο μέρος πίσω από το νοσοκομείο της Δράμας.

Πληροφορίες του MEGA αναφέρουν πως η Αντιγόνη είχε πάρει απόφαση πως ο γάμος της είχε τελειώσει. Προσπαθούσε να μην προκαλεί προβλήματα και εντάσεις στο σπίτι της, για χάρη των παιδιών της. Ετοίμαζε να κινήσει τις διαδικασίες για το διαζύγιο αφού ο 16χρονος γιος της ολοκλήρωνε το Λύκειο. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να επηρεαστεί η ζωή του και η απόδοσή του στο σχολείο.

Ο 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι πριν από 3 εβδομάδες και έμενε στο πατρικό του. Ωστόσο, διατηρούσε τα κλειδιά του σπιτιού τους και συχνά επισκεπτόταν την εν διαστάσει σύζυγό του και τα παιδιά του.

Όπως κατήγγειλε και ο θείος της 45χρονης, πριν από 2 εβδομάδες είχε απειλήσει την 45χρονη με γεμάτο όπλο. Δεν το κατήγγειλε ωστόσο για να μην του δημιουργήσει πρόβλημα στην υπηρεσία. Η Αντιγόνη προσπαθούσε να τον βοηθήσει με τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και για αυτό του είχε ζητήσει να πάει σε ψυχολόγο.

Έπαιρναν και οι δύο φαρμακευτική αγωγή

Δράστης και θύμα επισκέπτονταν συχνά τον ίδιο ειδικό, ο οποίος διάγνωσε ένταση και στους δυο και κρίσεις πανικού στον 50χρονο. Και οι δύο φέρεται να έπαιρναν φαρμακευτική αγωγή.

Μάλιστα, χθες ήταν και η τελευταία συνεδρία του 50χρονου στον ψυχολόγο. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τον κύκλο συνεδριών όμως γιατί σκότωσε την σύζυγό του και αφαίρεσε τη ζωή του.

Εκτός από ψυχολόγο, ο 50χρονος επισκεπτόταν πολύ συχνά και τον πνευματικό του. Η γυναίκα, από την άλλη, για να διαχειριστεί όσο πιο ομαλά γινόταν την κατάστασή του, είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό του, ενώ είχε ζητήσει τουλάχιστον 2 φορές να φύγει με απόσπαση στη Θεσσαλονίκη.

Δεν τον κατήγγειλε ποτέ γιατί δεν ήθελε να ρίξει κι άλλο «λάδι» στη φωτιά.

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