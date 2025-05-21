Γιορτή Ανακομιδής Λειψάνων του Αγίου Νικολάου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς, κ.κ. Σεραφείμ και παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, εορτάστηκε και φέτος με λαμπρότητα, η εορτή της ανακομιδής των λειψάνων του προστάτη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου, εντός του προαύλιου χώρου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Την κυριώνυμη ημέρα, 20 Μαΐου, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και η Πανηγυρική Δοξολογία προς τιμήν του εορτάζοντος Αγίου, όπου παρέστησαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, ο Α΄ Υπαρχηγός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Β΄ Υπαρχηγός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, ο Γενικός Επιθεωρητής του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου, οι Διευθυντές Κλάδων και Διευθύνσεων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., επίτιμοι Αρχηγοί του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ο Πρόεδρος της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και πλήθος στελεχών Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικών υπαλλήλων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Την ευθύνη της εορταστικής εκδήλωσης είχε ο Ιερέας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Πρωτοπρεσβύτερος Πλωτάρχης Λ.Σ. (Ι), Δημήτριος Βαρσαμίδης, συνεπικουρούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, π. Πρόδρομο Σκάρκο Συνταγματάρχη (ΣΙ), τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, π. Βασίλειο Κολοκυθά της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τον π. Χαρίτωνα Παππά.

