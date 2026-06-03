«Ελ. Βενιζέλος»: Επιβάτης έφτασε από το Ντουμπάι με 500.000 ευρώ στη βαλίτσα -Το λάθος που τον πρόδωσε

Μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο εύρημα βρέθηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου εντόπισαν επιβάτη που μετέφερε αδήλωτα μετρητά συνολικής αξίας 500.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αίθουσα αφίξεων εκτός Σένγκεν, με τον ταξιδιώτη να φτάνει στην Ελλάδα από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι τελωνειακοί προχώρησαν σε τακτικό έλεγχο λίγο πριν από την έξοδο των επιβατών από τον χώρο αφίξεων. Κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής του Έλληνα επιβάτη εντοπίστηκαν δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ συνολικής αξίας 500.000 ευρώ.

Ωστόσο, το ποσό δεν είχε δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών από και προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα αδήλωτα μετρητά

Η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι κάθε ταξιδιώτης που μεταφέρει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ οφείλει να το δηλώνει στις τελωνειακές αρχές κατά την είσοδο ή έξοδο από τη χώρα.

Η δήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ηλεκτρονικά είτε με την προβλεπόμενη χειρόγραφη διαδικασία. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε δέσμευση των χρημάτων και σε περαιτέρω έλεγχο για την προέλευσή τους.

Δεσμεύτηκαν τα χρήματα – Συνεχίζεται η έρευνα

Μετά τον εντοπισμό των μετρητών, το χρηματικό ποσό δεσμεύτηκε άμεσα και κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις τελωνειακές αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες μεταφοράς των χρημάτων και η προέλευσή τους.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας παραμένουν εντατικοί, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση παραβατικών πρακτικών που σχετίζονται με διασυνοριακές μετακινήσεις χρημάτων.

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