Ειρήνη Μουρτζούκου: «Μου μίλαγαν οι δαίμονες, δεν όριζα τα χέρια μου»

«Μου μίλαγαν οι δαίμονες, δεν όριζα τα χέρια μου». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομολογία της η Ειρήνη Μουρτζούκου αναφορικά με τους τέσσερις θανάτους μωρών που διέπραξε.

«Όταν τσακωνόμουν με τους δικούς μου, κλείδωνε το μυαλό μου», ανέφερε με κάθε κυνικότητα στους αστυνομικούς η Ειρήνη Μουρτζούκου, που όλο το προηγούμενο διάστημα δήλωνε στα κανάλια ότι είναι αθώα.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς η 25χρονη ομολόγησε. «Θέλω να τα βγάλω από μέσα μου, δεν αντέχω άλλο», είπε ακόμη στους αστυνομικούς, προκαλώντας σοκ στο πανελλήνιο.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, αποκαλύπτοντας τη δολοφονία της μικρής της αδερφής, είπε: «Θόλωνε το μυαλό μου, με τη μάνα μου και τους συντρόφους που είχαν οι φίλες μου. Κάτι με έπιανε να κάνω κακό στα παιδιά». Η Ειρήνη Μουρτζούκου δολοφόνησε τη μόλις ενάμιση ετών αδερφή της, όταν ήταν 14 ετών.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου δεν αποκάλυψε τον μηχανισμό δολοφονίας των παιδιών, όμως οι Αρχές εκτιμούν ότι τους προκάλεσε ασφυξία με τα χέρια της στο λαιμό και τη μύτη τους.

Το χρονικό της φρίκης - Πώς δολοφόνησε τα τρία βρέφη και την αδελφή της

Τις δολοφονίες τεσσάρων παιδών ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου το πρωί της Τετάρτης (9/7).

Η 25χρονη παραδέχθηκε ότι σκότωσε τα δύο παιδιά της, την μικρή αδελφή της και το παιδί της Κατερίνας.

Με σκυμμένο το κεφάλι και κλαίγοντας παραδέχτηκε την δολοφονία μικρής αδελφής της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θόλωνε το μυαλό μου, με την μάνα μου και τους συντρόφους που είχαν οι φίλες μου. Κάτι με έπιανε να κάνω κακό στα παιδιά».

Δεν θέλησε να αποκαλύψει τον μηχανισμό δολοφονίας των παιδιών, οι αρχές όμως εκτιμούν, ότι τους προκαλούσε ασφυξία, με τα χέρια της στο λαιμό και την μύτη τους.

Το χρονικό των θανάτων

Η αδερφή της Ειρήνης φεύγει από τη ζωή στην τρυφερή ηλικία του 1,5 έτους στις 6 Φεβρουαρίου 2014. Η Ειρήνη Μουρτζούκου τότε ήταν 14 ετών. Ο θάνατός της αποδίδεται σε λοίμωξη του αναπνευστικού και διάμεση πνευμονία.

Πλέον, υπάρχουν νέα ευρήματα, κοινά με των άλλων τριών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους παρουσία της Ειρήνης.

Επτά χρόνια μετά, στις 6 Φεβρουαρίου του 2021 στην Αχαΐα, χάνει τη ζωή του και ενώ βρισκόταν υπό την φροντίδα της Ειρήνης το μόλις 6 μηνών βρέφος και παιδί της φίλης και κουμπάρας της, Κατερίνας. Ο θάνατος αρχικά αποδίδεται σε διάμεση πνευμονίτιδα και επιληπτικά επεισόδια. Γι’ αυτόν τον θάνατο και για τους θανάτους των δύο δικών της παιδιών, η 25χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία.

Την επόμενη χρονιά και συγκεκριμένα στις 19 Ιουνίου 2022 στην Αχαΐα, πεθαίνει το μόλις 19 ημερών νεογνό, παιδί της Ειρήνης Μουρτζούκου. Οι ειδικοί «βλέπουν» πνευμονίτιδα χωρίς γενετικά ευρήματα.

Στις 17 Οκτωβρίου του 2023 στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», χάνεται και το δεύτερο κοριτσάκι της Μουρτζούκου, μόλις δύο μηνών. Η αιτία θανάτου αποδόθηκε αρχικά σε επιληπτικές κρίσεις και καρδιακή ανακοπή.

Στις 5 Αυγούστου του 2024 στην Αμαλιάδα, φεύγει από τη ζωή και ο 15 μηνών Παναγιωτάκης, γιος φίλης της Μουρτζούκου. Η αρχική εικόνα ήταν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια, ωστόσο ο διευθυντής του τμήματος Επειγόντων «είδε» ύποπτα σημάδια υποξαιμίας. Ο χαμός του Παναγιωτάκη ήταν αυτός που έμελλε να αποκαλύψει το θρίλερ πίσω από όλα τα παιδιά. Η έρευνα για τον θάνατό του είναι σε πλήρη εξέλιξη.

