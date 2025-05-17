Αντιδράσεις για το πόρισμα Καρώνη για τα Τέμπη

Συνεχίζεται η συζήτηση και οι αντιδράσεις για το πόρισμα του Δημήτρη Καρώνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Ετεροχρονισμένο, εκπρόθεσμο και ένα κείμενο το οποίο είναι κυρίως θεωρητικό», ανέφερε ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης για το κείμενο του καθηγητή του ΕΜΠ.

Ο κ. Μαρακάκης, μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως «η αποκωδικοποίηση θα πρέπει να γίνει μετά για να γίνει η εξαργύρωσή του νομικά. Θέλω να κρατήσω λίγο απόσταση από τον χαρακτηρισμό του αγνώστου ή παρανόμου φορτίου. Αν ήταν γνωστό ή άγνωστο αυτό θα κριθεί από την ανάκριση. Οι εικόνες που έχουμε, οι οποίες δεν αμφισβητούνται, τα τρία διαφορετικά πλάνα από τον χρόνο της έκρηξης και οι εκθέσεις που μέχρι σήμερα πανθομολογούμενα έχουν προσπαθήσει να αποκωδικοποιήσουν αυτό το φαινόμενο, ταύτιζαν αυτήν την πυρόσφαιρα με υδρογονάνθρακες».

«Πήραμε στα χέρια μας ένα κείμενο θεωρητικό»

Κατά τον ίδιο, «δεν έχουν καμία πρεμούρα οι γονείς ή οποιοσδήποτε από εμάς σώνει και ντε ότι επάνω υπήρχε οινόπνευμα. Τα ντοκουμέντα φαίνεται ότι πήγαιναν προς αυτήν την κατεύθυνση».

Γνωστοποίησε ότι το τμήμα του κ. Καρώνη στο ΕΜΠ το είχε προτείνει και η ΕΔΑΠΟ. Όπως είπε ο δικηγόρος, «δεν μπορώ να καταλάβω, και για εμάς είναι απογοητευτικό, το ότι 14 μήνες μετά την ανάθεση, πήραμε στα χέρια μας ένα κείμενο θεωρητικό από το οποίο δεν αντλείται καμία βεβαιότητα αναφορικά με τις αιτίες της έκρηξης και εν συνεχεία για την εκδήλωση πυρκαγιάς η οποία συνδέεται με θανάτους».

Ο δικηγόρος εκτιμά ότι αυτά που αναφέρει ο κ. Καρώνης είναι ένας ακόμη παράγοντας συσκότισης της υπόθεσης. Τόνισε πως «οι γονείς και οι άνθρωποι οι οποίοι μπλεκόμαστε σε αυτήν τη δικογραφία δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το μπρα ντε φερ που γίνεται είτε στη Βουλή είτε εκτός Βουλής. Εδώ περιμέναμε μια ολόκληρη κοινωνία και κυρίως η ανάκριση, επί ενάμιση χρόνο μία έκθεση η οποία για κάποιους οι οποίοι υποστηρίζουν ακόμα και σήμερα ότι τα έλαια σιλικόνης πάνω από κάποια θερμοκρασία καίγονται, δεν το λέμε εμείς το λέει η επιστήμη, αλλά για να δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο που είδαμε όλοι στις κάμερες και ευτυχώς δεν αμφισβητούνται αυτά τα βίντεο, πρέπει να ευθυγραμμιστεί το σύμπαν. Εδώ λοιπόν ο κ. Καρώνης είπε ότι αν και εφόσον ευθυγραμμιστεί το σύμπαν, ότι μπορεί να γίνει αυτό».

Καταληκτικά επισήμανε πως «αν αυτό το πράγμα πάει στο αρχείο, σε ό,τι αφορά τον θάνατο από τη φωτιά, σημαίνει ότι εγώ και άλλοι 100 δικηγόροι δεν θα έχουμε ποτέ τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις στον κ. Καρώνη, στους άλλους πραγματογνώμονες. Θα οχυρωθούν όλοι πίσω από ένα έγγραφο και τέλος».

«Έχει συλλέξει βιβλιογραφία και μετά κάνει λογικές σκέψεις»

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης Μιχάλης Χάλαρης, υπογράμμισε πως ο κ. Καρώνης περιγράφει όλα τα πιθανά φαινόμενα που θα μπορούσαν να γίνουν στον τόπο του περιστατικού.

«Τι έκανε ο κ. Καρώνης; Ουσιαστικά συνέλεξε όλο το θεωρητικό κομμάτι, είναι ένα πόρισμα που έχει 96 σελίδες θεωρία την οποία δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας και πολύ καλά έκανε κιόλας και περιγράφει όλα τα πιθανά φαινόμενα που θα μπορούσαν να γίνουν στον τόπο του περιστατικού. Έχει συλλέξει βιβλιογραφία και μετά κάνει λογικές σκέψεις. Ο κ. Καρώνης δεν ρίχνει την ευθύνη στην καύση, στα έλαια σιλικόνης ή στις ομίχλες των σιλικονών, αλλά ρίχνει την ευθύνη στα προϊόντα που σχηματίζονται από τη διάσπαση των σιλικονούχων ελαίων όταν πέφτει το ηλεκτρικό ρεύμα», τόνισε.

Συμπλήρωσε πως «αν πέσει το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα σε μεγάλη τάση θα μπορούσε να δημιουργηθεί υδρογόνο και ακετυλένιο. Αυτό λέει ο κ. Καρώνης εντέχνως μέσα από το πόρισμά του που το λέει με πιθανότητες. Το τεκμηριώνει αυτό με βιβλιογραφία του 1975 – 1976. Κανονικά στη σύγχρονη βιβλιογραφία οι επιστήμονες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε βιβλιογραφία που είναι παρελθόντων ετών που δεν είναι δεκαετίας για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, παρόλα αυτά δεν κάνει ποσοτικοποίηση. Αφού ξέρουμε ότι ήταν περίπου 2.400 λίτρα ελαίων σιλικόνης, πόσο υδρογόνο παρασκευάστηκε και μπορούσε, αν το πίστευε αυτό που έγραφε μέσα, θα μπορούσε να μας αποδείξει και να μας πει ότι παρασκευάστηκε τόσο υδρογόνο, το τόσο υδρογόνο καίγεται».

«Έχει πολλαπλές αναγνώσεις»

Είπε πως «έδωσε μια εξήγηση λογική αλλά ούτε ποσοτικοποίησε ούτε τίποτα. Θα ήταν πολύ εύκολο να μας πει ‘κοιτάξτε, βγήκε τόση ποσότητα υδρογόνου – ακετυλενίου, αυτό καίγεται σε 14 δευτερόλεπτα’. Ένα δεύτερο σημείο, δεν αιτιολογεί πλήρως τις αυξημένες συγκεντρώσεις του βενζολίου και άλλων αρωματικών υδρογονανθράκων, που βρίσκονται στο έδαφος. Μας αναφέρει μόνο μία βιβλιογραφία από τη Νιγηρία. Και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό».

Τέλος, υπογράμμισε πως «έχει πολλαπλές αναγνώσεις και εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό γιατί πραγματικά ήταν τόσο πρωτόγνωρο αυτό το φαινόμενο που έγινε εκεί και ειλικρινά σας λέω μερικές φορές λέω ότι μπορεί να έχουν συμβεί τα πάντα. Έχω φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά».

