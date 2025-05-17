ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 16:04
ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ξέρετε πώς λέγεται η λέξη "μπάμια" στα ελληνικά;
μπάμιες
clock 13:54 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Παρότι αποτελεί βασικό συστατικό της ελληνικής κουζίνας, η λέξη «μπάμια» δεν έχει ελληνική καταγωγή.

Η διαδρομή της ξεκινά από την αραβική λέξη bāmiyā, πέρασε στην οθωμανική τουρκική ως bamye, και από εκεί υιοθετήθηκε στα νέα ελληνικά.

Αν και στο καθημερινό λεξιλόγιο τη γνωρίζουμε απλά ως «μπάμια», η επίσημη ονομασία του φυτού στα ελληνικά είναι «ιβίσκος ο εδώδιμος» — ένα φυτό που καλλιεργείται ευρέως σε θερμά κλίματα και είναι γνωστό για τους βρώσιμους λοβούς του.

