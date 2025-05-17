Κρήτη: Λεωφορεία και φορτηγά στο στόχαστρο της Τροχαίας ΒΟΑΚ

Στo πλαίσιο διενέργειας στοχευμένων και συστηματικών τροχονομικών ελέγχων από την Τροχαία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης για την αύξηση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας και την πρόληψη και αποτροπή τέλεσης τροχαίων ατυχημάτων, κατά τη διάρκεια του 24ώρου της 15.05.2025 πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες δράσεις αλλά και λοιποί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικού σχεδίου που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνσης Κρήτης και πραγματοποιήθηκε από το σύνολο των Υπηρεσιών του Τμήματος Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ, ενόψει της τουριστικής περιόδου λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Β.Ο.Α.Κ., δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών οδηγών φορτηγών και λεωφορείων.

Βεβαιώθηκαν -574- παραβάσεις εκ των οποίων οι -383- αφορούν παραβάσεις σε φορτηγά και λεωφορεία.

Ακινητοποιήθηκαν -2- οχήματα.

Ειδικότερα σε φορτηγά και λεωφορεία βεβαιώθηκαν :

-151- για μη ορθή χρήση και λειτουργία ταχογράφου,

-57- για υπέρβαση ωραρίου εργασίας,

-173- για υπερβολική ταχύτητα,

-2- για επισφαλή φόρτωση

Για λοιπά οχήματα βεβαιώθηκαν:

-10- για χρήση κινητού τηλεφώνου,

-1- για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,

-5- για Κ.Τ.Ε.Ο.,

-1- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

-17- για αντικανονικούς ελιγμούς,

-15- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,

-2- για στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

-2- για φθαρμένα ελαστικά,

-138- λοιπές παραβάσεις .

Παρόμοιες ειδικές εξορμήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και στο μέλλον από Υπηρεσίες Τροχαίας της Κρήτης προς τον σκοπό διασφάλισης του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας.

Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

