ΟΦΗ-Ολυμπιακός: Αντάμωμα σε τελικό 35 χρόνια μετά - Οι κόντρες τους στο Κύπελλο (βίντεο)

Ίδια ημερομηνία, ίδιο γήπεδο, ίδιοι μονομάχοι για το ίδιο τρόπαιο! Για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός βρίσκονται αντίπαλοι σε τελικό Κυπέλλου και κατά σύμπτωση αυτό συμβαίνει στην ίδια ημερομηνία, 17 Μαΐου, όπως και την πρώτη, 35 χρόνια πριν, το 1990.







Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες στο Κύπελλο Ελλάδας οκτώ φορές ακόμη, με τον Ολυμπιακό να έχει πανηγυρίσει επτά προκρίσεις και τον ΟΦΗ μία. Στον θεσμό ξαναβρίσκονται αντίπαλοι μετά από 13 χρόνια, ύστερα από τα ημιτελικά του 2012.







Δύο χατ-τρικ του Γιώργου Σιδέρη με διαφορά επτά ετών, τον καθιστούν πρώτο σκόρερ στις συναντήσεις των δύο ομάδων με έξι γκολ, ενώ ο Γιάννης Σαμαράς έχει πετύχει δύο για τον ΟΦΗ, το 1988 που προκρίθηκε η ομάδα της Κρήτης.







Αναλυτικά όλες οι αναμετρήσεις τους:



1957-58, φάση "16" (πέρασε ο Ολυμπιακός)



06.04.1958: ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2 (11' Κοτρίδης, 84' Καβέζος)







1961-62, φάση "16" (πέρασε ο Ολυμπιακός)



30.05.1962: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 9-0 (26', 54' Ψύχος, 38', 56', 66' Σιδέρης, 46', 80', 81' Α. Παπάζογλου, 87' Πολυχρονίου)







1968-69, προημιτελικά (πέρασε ο Ολυμπιακός)



02.07.1969: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 4-1 (4', 30', 82' Σιδέρης, 69' Βασιλείου - 15' Παπαδόπουλος)







1969-70, προημιτελικά (πέρασε ο Ολυμπιακός)



14.06.1970: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-1 (30' Δεληκάρης, 47', 73' Μποτίνος - 60' Βουζουνεράκης)







1987-88, ημιτελικά (πέρασε ο Ολυμπιακός)



30.30.1988: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0 (4', 42' Φούνες, 80' Ξανθόπουλος)



20.04.1988: ΟΦΗ - Ολυμπιακός 1-0 (87' Νιόπλιας)







1988-89, φάση "32" (πέρασε ο ΟΦΗ)



30.11.1988: ΟΦΗ - Ολυμπιακός 2-0 (13' Σαμαράς, 45' Βέρα)



14.12.1988: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 1-1 (20' Αλεξίου - 43' Σαμαράς)







1989-90, τελικός (νικητής ο Ολυμπιακός)



17.05.1990: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 4-2 (12', 69' Τσαλουχίδης, 29', 88' Ντέταρι - 47' Βλαστός, 53' Τσίμπος)









2008-09, φάση "16" (πέρασε ο Ολυμπιακός)



21.01.2009: ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-2 (69' Μπελούτσι, 85' Γκαλέτι)







2011-12, ημιτελικά (πέρασε ο Ολυμπιακός)



21.03.2012: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 1-0 (81' Μέλμπεργκ)



04.04.2012: ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-0

