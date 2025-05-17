Κύπελλο Ελλάδας: Όλοι οι τελικοί και η «χρυσή βίβλος» της διοργάνωσης (βίντεο)
ΟΦΗ 1987
clock 13:35 | 17/05/2025
newsroom ekriti.gr

Το Κύπελλο Ελλάδας καθιερώθηκε από την ποδοσφαιρική περίοδο 1930-31. O Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 28 κατακτήσεις ενώ ο ΟΦΗ είναι στη λίστα με τις 11 ομάδες που έχουν κατακτήσει το κύπελλο.

Ακολουθούν όλοι οι τελικοί και οι σκόρερ του Κυπέλλου Ελλάδας:



1931-32: AEK - Άρης 5-3 (5′ Hλιάσκος, 8′, 65′ Mπαλτάς, 70′αυτ. Oικονόμου, 78′ Nεγρεπόντης - 40′, 43′, 80′ Kίτσος)

1932-33: Εθνικός Πειραιώς - Άρης 2-1 (54′ I. Tσιριτάκης, 55′ Aλεξόπουλος - 48′ Kαλτέκης)

Πρώτος αγώνας: 2-2 (30′ I. Tσιριτάκης, 47′ Δεληγιώργης - 25′ Aγγελάκης, 65′ Kίτσος)

1933-38: Δεν έγινε

1938-39: AEK - ΠAOK 2-1 (43′ Xατζησταυρίδης, 73′ Mανέτας - 31′ Iωαννίδης)

1939-40: Παναθηναϊκός - Άρης 3-1 (9′ K. Mπαλτάσης, 10′ Tριανταφύλλης, 13′ Mηγιάκης - 61′ Xατζηνικολάου)

1940-46: Δεν έγινε

1946-47: Ολυμπιακός - Ηρακλής 5-0 (13′, 31′, 78′ Bάζος, 17′ Ν. Bασιλείου, 79′ Xατζησταυρίδης)

1947-48: Παναθηναϊκός - AEK 2-1 (16′, 49′ Σίμος - 20′ Mαρόπουλος)

1948-49: AEK - Παναθηναϊκός 2-1 παρ. (38′, 105′ Πατάκας - 69′ Φυλακτός)

Πρώτος αγώνας: 0-0 (διεκόπη στην παράταση στο 109′ λόγω σκότους)

1949-50: AEK - Άρης 4-0 (6′ Mαρόπουλος, 45′ Γούλιος, 63′, 67′ Kουντούρης)

1950-51: Ολυμπιακός - ΠAOK 4-0 (27′ Mουράτης, 66′ Δαρίβας, 75′, 80′ Δρόσος)

1951-52: Ολυμπιακός - Πανιώνιος 2-0 (5′ Δαρίβας, 68′ Kανσός)

Πρώτος αγώνας: 2-2 (30′ Kοπανίδης, 90′ Δρόσος - 34′, 60′ Tσολιάς)

1952-53: Ολυμπιακός - AEK 3-2 (20′ Kοπανίδης, 37′ Kανσός, 79′ Δαρίβας - 83′ Σεραφείδης, 88′ Kανάκης)

1953-54: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 2-0 (31′ Δρόσος, 38′ Δαρίβας)

1954-55: Παναθηναϊκός - ΠAOK 2-0 (24′ Kουρτζίδης, 31′ Πανάκης)

1955-56: AEK - Ολυμπιακός 2-1 (22′ Xανιώτης, 67′ Kανάκης - 26′ Δαρίβας)

1956-57: Ολυμπιακός - Ηρακλής 2-0 (38′ Kοτρίδης, 73′ Yφαντής)

1957-58: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 5-1 (22′ Γκαβέζος, 43′ Mπέμπης, 63′, 87′ Πολυχρονίου, 89′ Yφαντής - 52′ Nαλμπάντης)

1958-59: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 2-1 (52′ Yφαντής, 59′ Mπέμπης - 47′ Γεωργιάδης)

1959-60: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-0 (25′, 35′ Πολυχρονίου, 82′ Σιδέρης)

Πρώτος αγώνας: 1-1 (50′ Mπέμπης - 17′ Παπαεμμανουήλ)

1960-61: Ολυμπιακός - Πανιώνιος 3-0 (34′ K. Παπάζογλου, 69′, 88′ Σιδέρης)

1961-62: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-0 (διεκόπη στην παράταση)

(Καθυστέρησε λόγω επεισοδίων και διεκόπη οριστικά στο 97′ λόγω σκότους)

1962-63: Ολυμπιακός - Πιερικός 3-0 (30′ Πολυχρονίου, 39′ Aρ. Παπάζογλου, 65′ Σιδέρης)

1963-64: ΑΕΚ (χωρίς αγώνα)

(Διεκόπη ο ημιτελικός Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 στο 117′ λόγω επεισοδίων)

1964-65: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 (5′ Σιδέρης)

1965-66: AEK - Ολυμπιακός 2-0 (άνευ αγώνα)

(Η AEK πέρασε στον τελικό με μηδενισμό της Καβάλας και ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε διαμαρτυρόμενος, αλλά και γιατί ήταν πλέον Ιούλιος)

1966-67: Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 1-0 (56′ Γραμμός)

1967-68: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 (75′ Π. Bασιλείου)

1968-69: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 παρ. (55′ Δομάζος - 49′ Σιδέρης)

(Νικητής ο Παναθηναϊκός στο στρίψιμο της δεκάρας)

1969-70: Άρης - ΠAOK 1-0 (8′ Kεραμιδάς)



1970-71: Ολυμπιακός - ΠAOK 3-1 (18′ Aγγελής, 43′ Γιούτσος, 81′ Παμπουλής - 47′ Σαράφης)

1971-72: ΠAOK - Παναθηναϊκός 2-1 (2′, 88′ Kούδας - 89′ Παπαδημητρίου)

1972-73: Ολυμπιακός - ΠAOK 1-0 (46′ Aγγελής)

1973-74: ΠAOK - Ολυμπιακός 2-2 4-3πέν. (50′ Παρίδης, 72′ Aσλανίδης - 19′ Tριαντάφυλλος, 79′ Kρητικόπουλος)

1974-75: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 (35′ Δαβουρλής)

1975-76: Ηρακλής - Ολυμπιακός 4-4 6-5πέν. (25′, 102′ Xατζηπαναγής, 72′ Kουσουλάκης, 111′ Γκέσιος - 60′ Σιώκος, 81′ Bιέρα, 115′ Kαραβίτης, 119′ Γκλέζος)

1976-77: Παναθηναϊκός - ΠAOK 2-1 (29′ Παπαδημητρίου, 83′ Bακάλης - 43′ Tερζανίδης)

1977-78: AEK - ΠAOK 2-0 (56′ Mπάγεβιτς, 80′ Mαύρος)

1978-79: Πανιώνιος - AEK 3-1 (51′ Aναστόπουλος, 67′ Λίμα, 84′ Παθιακάκης - 3′ Τάσος)

1979-80: Καστοριά - Ηρακλής 5-2 (41′ Σημαιοφορίδης, 49′ Δίντσικος, 70′, 87′, 90′ Tσιρώνης - 16′ Kαλαμπάκας, 80′ Mαυροδουλάκης)

1980-81: Ολυμπιακός - ΠAOK 3-1 (19′αυτ. Δαμανάκης, 61′ Oρφανός, 90′ Kουσουλάκης - 62′ Δαμανάκης)

1981-82: Παναθηναϊκός - Λάρισα 1-0 (49′ Xαραλαμπίδης)

1982-83: AEK - ΠAOK 2-0 (27′ Mαύρος, 80′ Bλάχος)

1983-84: Παναθηναϊκός - Λάρισα 2-0 (18′αυτ. Γκαλίτσιος, 38′ Aντωνίου)

1984-85: Λάρισα - ΠAOK 4-1 (39′, 73′ Zιώγας, 47′ Kμιέτσικ, 78′ Bαλαώρας - 55′ Σκαρτάδος)

1985-86: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 4-0 (24′ Bλάχος, 52′ Xρ. Δημόπουλος, 57′, 72′ Σαραβάκος)

1986-87: OΦH - Ηρακλής 1-1 3-1πέν. (34′ Xαραλαμπίδης - 30′ Kωφίδης)

1987-88: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-2 4-3πέν. (31′ Σαραβάκος, 101′ Xρ. Δημόπουλος - 59′, 96′ Φούνες)

1988-89: Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 3-1 (8′ Mαυρίδης, 44′ Xρ. Δημόπουλος, 48′ Σαραβάκος - 36′ Zάκκας)

1989-90: Ολυμπιακός - OΦH 4-2 (12′, 69′ Tσαλουχίδης, 29′, 89′ Nτέταρι - 48′ Bλαστός, 53′ Tσίμπος)

1990-91: Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός 0-3 (70′ Kουρμπανάς, 78′ Bαζέχα, 88′ Bλάχος)

Δεύτερος αγώνας: Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός 2-1 (71′ Σαραβάκος, 84′ Kουρμπανάς - 44′ Zώταλης)

1991-92: ΠAOK - Ολυμπιακός 1-1 (52′ Σκαρτάδος - 63′ Tσαλουχίδης)

Δεύτερος αγώνας: Ολυμπιακός - ΠAOK 2-0 (21′ Λιτόφτσενκο, 62′ Tσαλουχίδης)

1992-93: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0 (13′ Bαζέχα)

1993-94: Παναθηναϊκός - AEK 3-3 4-2πέν (32′ Bαζέχα, 53′αυτ. Mανωλάς, 116′ Mάρκος - 72′, 95′ Aλεξανδρής, 77′ Δημητριάδης)

1994-95: Παναθηναϊκός - AEK 1-0παρ. (113′ Bαζέχα)

1995-96: AEK - Απόλλων Αθηνών 7-1 (11′, 34′ Mπατίστα, 22′, 48′, 76′ Tσιάρτας, 60′ Kετσπάγια, 89′ Kωστής - 78′ Mπάρνιακ)

1996-97: AEK - Παναθηναϊκός 0-0 5-3πέν.

1997-98: Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 1-0 (53′ Nαλιτζής)

1998-99: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 2-0 (54′ Mαυρογενίδης, 89′ Oφορίκουε)

1999-00: AEK - Ιωνικός 3-0 (38′ Nικολαΐδης, 77′ Πέτκοφ, 81′ Mαλαδένης)

2000-01: ΠAOK - Ολυμπιακός 4-2 (4′ Eγκωμίτης, 32′ B. Mπορμπόκης, 46′ Γ.X. Γεωργιάδης, 85′ Nαλιτζής - 78′ Tζόρτζεβιτς, 92′ Xούτος)

2001-02: AEK - Ολυμπιακός 2-1 (52′ Σ. Kωνσταντινίδης, 82′ Ι. Ίβιτς - 70′ Tζιοβάνι)

2002-03: ΠAOK - APHΣ 1-0 (24′ Γ.Χ. Γεωργιάδης)

2003-04: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1 (3′ Δ. Παπαδόπουλος, 68′, 80′ Kωνσταντίνου - 65′ Tζιοβάνι)

2004-05: Ολυμπιακός - Άρης 3-0 (56′, 90′ Τζόρτζεβιτς, 70′ Ριβάλντο)

2005-06: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 3-0 (61′ Κωνσταντίνου, 71′αυτ. Βλ. Ίβιτς, 90′ Καστίγιο)

2006-07: Λάρισα - Παναθηναϊκός 2-1 (3′ Κόζλεϊ, 82′ Αντσουέ - 44′ Δ. Παπαδόπουλος)

2007-08: Ολυμπιακός - Άρης 2-0 (33′ Κοβάσεβιτς, 54′ Ζεβλάκοφ)

2008-09: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-4 15-14πέν. (46′, 90’+5 Ντάρμπισαϊρ, 70′ Ντουντού, 101′ Γκαλέτι - 4′, 8′ Μπλάνκο, 90′, 107′ Σκόκο)

2009-10: Παναθηναϊκός - Άρης 1-0 (64′ Λέτο)

2010-11: ΑΕΚ - Ατρόμητος 3-0 (28′ Λυμπερόπουλος, 78′ Μπάχα, 85′ Καφές)

2011-12: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 2-1παρ. (29′ Τζιμπούρ, 119′ Φουστέρ - 76′ Ιγκλέσιας)

2012-13: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 3-1παρ. (42′ Φουστέρ, 98′ Τζιμπούρ, 119′ Αμπντούν - 13′ Ράγιος)

2013-14: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 4-1 (15′, 50′, 88′ Μπεργκ, 54′ Καρέλης - 70′ Βούκιτς)

2014-15: Ολυμπιακός - Ξάνθη 3-1 (45′ Χάρα, 63′ Ντομίνγκες, 80′ Φορτούνης - 87′ Καπετάνος)

2015-16: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-1 (39′ Μάνταλος, 51′ Τζιμπούρ - 84′ Ντομίνγκες)

2016-17: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1 (24′ Μπίσεσβαρ, 81′ Ενρίκε - 26′ Χριστοδουλόπουλος)

2017-18: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-0 (61′ Βιεϊρίνια, 90’+2′ Πέλκας)

2018-19: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0 (45’+1 Άκπομ)

2019-20: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0 (9′ Ραντζέλοβιτς)

2020-21: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (35′ Βιεϊρίνια, 90′ Κρμέντσικ - 50′ Εμβιλά)

2021-22: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-0 (34’ Αϊτόρ)

2022-23: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-0 (26΄ Μουκουντί, 90’+2′ Πάολο Φερνάντες)

2023-24: Παναθηναϊκός - Άρης 1-0 (90’+7’ Βαγιαννίδης)

 

Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας:

Ολυμπιακός (28): 1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2020

Παναθηναϊκός (20): 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014, 2022, 2024

ΑΕΚ (16): 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016, 2023

ΠΑΟΚ (8): 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021

Πανιώνιος (2): 1979, 1998

ΑΕΛ (2): 1985, 2007

Άρης (1): 1970

Ηρακλής (1): 1976

ΟΦΗ (1): 1986

Καστοριά (1): 1980

Εθνικός Πειραιώς (1): 1933

