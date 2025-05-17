Κύπελλο Ελλάδας: Όλοι οι τελικοί και η «χρυσή βίβλος» της διοργάνωσης (βίντεο)

Το Κύπελλο Ελλάδας καθιερώθηκε από την ποδοσφαιρική περίοδο 1930-31. O Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 28 κατακτήσεις ενώ ο ΟΦΗ είναι στη λίστα με τις 11 ομάδες που έχουν κατακτήσει το κύπελλο.

Ακολουθούν όλοι οι τελικοί και οι σκόρερ του Κυπέλλου Ελλάδας:





1931-32: AEK - Άρης 5-3 (5′ Hλιάσκος, 8′, 65′ Mπαλτάς, 70′αυτ. Oικονόμου, 78′ Nεγρεπόντης - 40′, 43′, 80′ Kίτσος)



1932-33: Εθνικός Πειραιώς - Άρης 2-1 (54′ I. Tσιριτάκης, 55′ Aλεξόπουλος - 48′ Kαλτέκης)



Πρώτος αγώνας: 2-2 (30′ I. Tσιριτάκης, 47′ Δεληγιώργης - 25′ Aγγελάκης, 65′ Kίτσος)



1933-38: Δεν έγινε



1938-39: AEK - ΠAOK 2-1 (43′ Xατζησταυρίδης, 73′ Mανέτας - 31′ Iωαννίδης)



1939-40: Παναθηναϊκός - Άρης 3-1 (9′ K. Mπαλτάσης, 10′ Tριανταφύλλης, 13′ Mηγιάκης - 61′ Xατζηνικολάου)



1940-46: Δεν έγινε



1946-47: Ολυμπιακός - Ηρακλής 5-0 (13′, 31′, 78′ Bάζος, 17′ Ν. Bασιλείου, 79′ Xατζησταυρίδης)



1947-48: Παναθηναϊκός - AEK 2-1 (16′, 49′ Σίμος - 20′ Mαρόπουλος)



1948-49: AEK - Παναθηναϊκός 2-1 παρ. (38′, 105′ Πατάκας - 69′ Φυλακτός)



Πρώτος αγώνας: 0-0 (διεκόπη στην παράταση στο 109′ λόγω σκότους)



1949-50: AEK - Άρης 4-0 (6′ Mαρόπουλος, 45′ Γούλιος, 63′, 67′ Kουντούρης)



1950-51: Ολυμπιακός - ΠAOK 4-0 (27′ Mουράτης, 66′ Δαρίβας, 75′, 80′ Δρόσος)



1951-52: Ολυμπιακός - Πανιώνιος 2-0 (5′ Δαρίβας, 68′ Kανσός)



Πρώτος αγώνας: 2-2 (30′ Kοπανίδης, 90′ Δρόσος - 34′, 60′ Tσολιάς)



1952-53: Ολυμπιακός - AEK 3-2 (20′ Kοπανίδης, 37′ Kανσός, 79′ Δαρίβας - 83′ Σεραφείδης, 88′ Kανάκης)



1953-54: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 2-0 (31′ Δρόσος, 38′ Δαρίβας)



1954-55: Παναθηναϊκός - ΠAOK 2-0 (24′ Kουρτζίδης, 31′ Πανάκης)



1955-56: AEK - Ολυμπιακός 2-1 (22′ Xανιώτης, 67′ Kανάκης - 26′ Δαρίβας)



1956-57: Ολυμπιακός - Ηρακλής 2-0 (38′ Kοτρίδης, 73′ Yφαντής)



1957-58: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 5-1 (22′ Γκαβέζος, 43′ Mπέμπης, 63′, 87′ Πολυχρονίου, 89′ Yφαντής - 52′ Nαλμπάντης)



1958-59: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 2-1 (52′ Yφαντής, 59′ Mπέμπης - 47′ Γεωργιάδης)



1959-60: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-0 (25′, 35′ Πολυχρονίου, 82′ Σιδέρης)



Πρώτος αγώνας: 1-1 (50′ Mπέμπης - 17′ Παπαεμμανουήλ)



1960-61: Ολυμπιακός - Πανιώνιος 3-0 (34′ K. Παπάζογλου, 69′, 88′ Σιδέρης)



1961-62: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-0 (διεκόπη στην παράταση)



(Καθυστέρησε λόγω επεισοδίων και διεκόπη οριστικά στο 97′ λόγω σκότους)



1962-63: Ολυμπιακός - Πιερικός 3-0 (30′ Πολυχρονίου, 39′ Aρ. Παπάζογλου, 65′ Σιδέρης)



1963-64: ΑΕΚ (χωρίς αγώνα)



(Διεκόπη ο ημιτελικός Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 στο 117′ λόγω επεισοδίων)



1964-65: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 (5′ Σιδέρης)



1965-66: AEK - Ολυμπιακός 2-0 (άνευ αγώνα)



(Η AEK πέρασε στον τελικό με μηδενισμό της Καβάλας και ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε διαμαρτυρόμενος, αλλά και γιατί ήταν πλέον Ιούλιος)



1966-67: Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 1-0 (56′ Γραμμός)



1967-68: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 (75′ Π. Bασιλείου)



1968-69: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 παρ. (55′ Δομάζος - 49′ Σιδέρης)



(Νικητής ο Παναθηναϊκός στο στρίψιμο της δεκάρας)



1969-70: Άρης - ΠAOK 1-0 (8′ Kεραμιδάς)





1970-71: Ολυμπιακός - ΠAOK 3-1 (18′ Aγγελής, 43′ Γιούτσος, 81′ Παμπουλής - 47′ Σαράφης)



1971-72: ΠAOK - Παναθηναϊκός 2-1 (2′, 88′ Kούδας - 89′ Παπαδημητρίου)



1972-73: Ολυμπιακός - ΠAOK 1-0 (46′ Aγγελής)



1973-74: ΠAOK - Ολυμπιακός 2-2 4-3πέν. (50′ Παρίδης, 72′ Aσλανίδης - 19′ Tριαντάφυλλος, 79′ Kρητικόπουλος)



1974-75: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 (35′ Δαβουρλής)



1975-76: Ηρακλής - Ολυμπιακός 4-4 6-5πέν. (25′, 102′ Xατζηπαναγής, 72′ Kουσουλάκης, 111′ Γκέσιος - 60′ Σιώκος, 81′ Bιέρα, 115′ Kαραβίτης, 119′ Γκλέζος)



1976-77: Παναθηναϊκός - ΠAOK 2-1 (29′ Παπαδημητρίου, 83′ Bακάλης - 43′ Tερζανίδης)



1977-78: AEK - ΠAOK 2-0 (56′ Mπάγεβιτς, 80′ Mαύρος)



1978-79: Πανιώνιος - AEK 3-1 (51′ Aναστόπουλος, 67′ Λίμα, 84′ Παθιακάκης - 3′ Τάσος)



1979-80: Καστοριά - Ηρακλής 5-2 (41′ Σημαιοφορίδης, 49′ Δίντσικος, 70′, 87′, 90′ Tσιρώνης - 16′ Kαλαμπάκας, 80′ Mαυροδουλάκης)



1980-81: Ολυμπιακός - ΠAOK 3-1 (19′αυτ. Δαμανάκης, 61′ Oρφανός, 90′ Kουσουλάκης - 62′ Δαμανάκης)



1981-82: Παναθηναϊκός - Λάρισα 1-0 (49′ Xαραλαμπίδης)



1982-83: AEK - ΠAOK 2-0 (27′ Mαύρος, 80′ Bλάχος)



1983-84: Παναθηναϊκός - Λάρισα 2-0 (18′αυτ. Γκαλίτσιος, 38′ Aντωνίου)



1984-85: Λάρισα - ΠAOK 4-1 (39′, 73′ Zιώγας, 47′ Kμιέτσικ, 78′ Bαλαώρας - 55′ Σκαρτάδος)



1985-86: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 4-0 (24′ Bλάχος, 52′ Xρ. Δημόπουλος, 57′, 72′ Σαραβάκος)



1986-87: OΦH - Ηρακλής 1-1 3-1πέν. (34′ Xαραλαμπίδης - 30′ Kωφίδης)



1987-88: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-2 4-3πέν. (31′ Σαραβάκος, 101′ Xρ. Δημόπουλος - 59′, 96′ Φούνες)



1988-89: Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 3-1 (8′ Mαυρίδης, 44′ Xρ. Δημόπουλος, 48′ Σαραβάκος - 36′ Zάκκας)



1989-90: Ολυμπιακός - OΦH 4-2 (12′, 69′ Tσαλουχίδης, 29′, 89′ Nτέταρι - 48′ Bλαστός, 53′ Tσίμπος)



1990-91: Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός 0-3 (70′ Kουρμπανάς, 78′ Bαζέχα, 88′ Bλάχος)



Δεύτερος αγώνας: Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός 2-1 (71′ Σαραβάκος, 84′ Kουρμπανάς - 44′ Zώταλης)



1991-92: ΠAOK - Ολυμπιακός 1-1 (52′ Σκαρτάδος - 63′ Tσαλουχίδης)



Δεύτερος αγώνας: Ολυμπιακός - ΠAOK 2-0 (21′ Λιτόφτσενκο, 62′ Tσαλουχίδης)



1992-93: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0 (13′ Bαζέχα)



1993-94: Παναθηναϊκός - AEK 3-3 4-2πέν (32′ Bαζέχα, 53′αυτ. Mανωλάς, 116′ Mάρκος - 72′, 95′ Aλεξανδρής, 77′ Δημητριάδης)



1994-95: Παναθηναϊκός - AEK 1-0παρ. (113′ Bαζέχα)



1995-96: AEK - Απόλλων Αθηνών 7-1 (11′, 34′ Mπατίστα, 22′, 48′, 76′ Tσιάρτας, 60′ Kετσπάγια, 89′ Kωστής - 78′ Mπάρνιακ)



1996-97: AEK - Παναθηναϊκός 0-0 5-3πέν.



1997-98: Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 1-0 (53′ Nαλιτζής)



1998-99: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 2-0 (54′ Mαυρογενίδης, 89′ Oφορίκουε)



1999-00: AEK - Ιωνικός 3-0 (38′ Nικολαΐδης, 77′ Πέτκοφ, 81′ Mαλαδένης)



2000-01: ΠAOK - Ολυμπιακός 4-2 (4′ Eγκωμίτης, 32′ B. Mπορμπόκης, 46′ Γ.X. Γεωργιάδης, 85′ Nαλιτζής - 78′ Tζόρτζεβιτς, 92′ Xούτος)



2001-02: AEK - Ολυμπιακός 2-1 (52′ Σ. Kωνσταντινίδης, 82′ Ι. Ίβιτς - 70′ Tζιοβάνι)



2002-03: ΠAOK - APHΣ 1-0 (24′ Γ.Χ. Γεωργιάδης)



2003-04: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1 (3′ Δ. Παπαδόπουλος, 68′, 80′ Kωνσταντίνου - 65′ Tζιοβάνι)



2004-05: Ολυμπιακός - Άρης 3-0 (56′, 90′ Τζόρτζεβιτς, 70′ Ριβάλντο)



2005-06: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 3-0 (61′ Κωνσταντίνου, 71′αυτ. Βλ. Ίβιτς, 90′ Καστίγιο)



2006-07: Λάρισα - Παναθηναϊκός 2-1 (3′ Κόζλεϊ, 82′ Αντσουέ - 44′ Δ. Παπαδόπουλος)



2007-08: Ολυμπιακός - Άρης 2-0 (33′ Κοβάσεβιτς, 54′ Ζεβλάκοφ)



2008-09: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-4 15-14πέν. (46′, 90’+5 Ντάρμπισαϊρ, 70′ Ντουντού, 101′ Γκαλέτι - 4′, 8′ Μπλάνκο, 90′, 107′ Σκόκο)



2009-10: Παναθηναϊκός - Άρης 1-0 (64′ Λέτο)



2010-11: ΑΕΚ - Ατρόμητος 3-0 (28′ Λυμπερόπουλος, 78′ Μπάχα, 85′ Καφές)



2011-12: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 2-1παρ. (29′ Τζιμπούρ, 119′ Φουστέρ - 76′ Ιγκλέσιας)



2012-13: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 3-1παρ. (42′ Φουστέρ, 98′ Τζιμπούρ, 119′ Αμπντούν - 13′ Ράγιος)



2013-14: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 4-1 (15′, 50′, 88′ Μπεργκ, 54′ Καρέλης - 70′ Βούκιτς)



2014-15: Ολυμπιακός - Ξάνθη 3-1 (45′ Χάρα, 63′ Ντομίνγκες, 80′ Φορτούνης - 87′ Καπετάνος)



2015-16: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-1 (39′ Μάνταλος, 51′ Τζιμπούρ - 84′ Ντομίνγκες)



2016-17: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-1 (24′ Μπίσεσβαρ, 81′ Ενρίκε - 26′ Χριστοδουλόπουλος)



2017-18: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-0 (61′ Βιεϊρίνια, 90’+2′ Πέλκας)



2018-19: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0 (45’+1 Άκπομ)



2019-20: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0 (9′ Ραντζέλοβιτς)



2020-21: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (35′ Βιεϊρίνια, 90′ Κρμέντσικ - 50′ Εμβιλά)



2021-22: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-0 (34’ Αϊτόρ)



2022-23: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 2-0 (26΄ Μουκουντί, 90’+2′ Πάολο Φερνάντες)



2023-24: Παναθηναϊκός - Άρης 1-0 (90’+7’ Βαγιαννίδης)







Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας:



Ολυμπιακός (28): 1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2020



Παναθηναϊκός (20): 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014, 2022, 2024



ΑΕΚ (16): 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016, 2023



ΠΑΟΚ (8): 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021



Πανιώνιος (2): 1979, 1998



ΑΕΛ (2): 1985, 2007



Άρης (1): 1970



Ηρακλής (1): 1976



ΟΦΗ (1): 1986



Καστοριά (1): 1980



Εθνικός Πειραιώς (1): 1933

