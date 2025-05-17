Κατερίνα Ζαρίφη: «Έφτασα σε σημείο να έχω 17 μέρες αιμορραγία»

H Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε στην εκπομπή «Όλα για τη ζωή μας» για την χειρουργική επέμβαση στην οποία προχώρησε για την αφαίρεση ινομυώματος

«Έφτασα σε ένα σημείο να έχω 17 ημέρες αιμορραγία. Αιμορραγία, όμως, σε σημείο να μην μπορώ να έχω χρηστική καθημερινότητα και τότε έπρεπε να μπω σε διαδικασία γιατί τα ινομυώματα προκαλούσαν πρόβλημα στον αιματοκρίτη, στο σίδηρο μου και άρχισε να γίνεται συγκοινωνούντα δοχεία. Στην αρχή έκανα το πολύ «έξυπνο» να μπω στο ίντερνετ, όπως κάνουμε όλοι. Άρχισα να διαβάζω και πανικοβλήθηκα» εξομολογήθηκε

«Μετά άρχισα να συνδυάζω διάφορα στοιχεία, όπως το κομμάτι της δυσμηνόρροιας και ότι ταλαιπωρούμουν πολύ στην περίοδο μου. Είχα τρομερούς πόνος και το λέω γιατί, από τη στιγμή που έκανα την επέμβαση, αυτό το πράγμα άρχισε να εξομαλύνεται. Όπως βέβαια στο κομμάτι του αιματοκρίτη, που το θεωρώ άμεσα συνυφασμένο γιατί έχεις ζαλάδες μετά χάνοντας πολύ αίμα. Αρχίζει μετά να γίνεται ένα πράγμα δυσλειτουργικό».

«Στην επέμβαση έφτασα γιατί ήταν σε τέτοιο σημείωμα το ινομύωμα που πίεζε αγγείο. Είχα τρομερή αιμορραγία σε σημείο να φτάσω τον αιματοκρίτη μου 18, για να καταλάβεις. Εκεί άρχισα να ψάχνω αν είμαι λίγο άλιεν ή ρομπότ γιατί έπαιζα και σε παράσταση τότε» κατέληξε.

