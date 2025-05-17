Χατζηστεφανή: «Χρωστούσα 2 εκατομμύρια, δεν κοιμόμουν, μου πήρε 9 μήνες να ξεχρεώσω»

Την Μαρία Χατζηστεφανή από το Dragons’ den φιλοξένησε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ξεπεράσει μια μεγάλη οικονομική κρίση.

«Δεν κοιμόμουν, δεν ήμουν ψύχραιμη αλλά έπρεπε να βγω από αυτό το πρόβλημα και βρήκα τη λύση. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια αρχή, προχωράμε και κάνουμε μικρά βήματα για να λύσουμε αυτό το μεγάλο θέμα που υπήρχε. Μου πήρε 9 μήνες, ξεπληρώσαμε τα χρέη και επανήλθαμε σε μια καλή φάση. Κατάφερα και βρήκα 2 εκατομμύρια.

Είναι συνδυασμός του να πουλήσεις, να βγάλεις εκατομμύρια, να κάνεις μάρκετινγκ αλλά και να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που θα σου δώσουν κάποιο χρόνο για να ξεπληρώσεις. Οπότε, είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων», είπε χαρακτηριστικά.

