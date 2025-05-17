Μήνυση κατά Καραμανλή κατέθεσε ο Χρήστος Χούπας: «Ο δολοφόνος του παιδιού μου να καθίσει στο εδώλιο»

Μήνυση κατά του Κώστα Καραμανλή κατέθεσε ο Χρήστος Χούπας, ο οποίος έχασε την 22χρονη κόρη του Ελπίδα, στα Τέμπη.

«Η μήνυση για τον Καραμανλή είναι καλά δεμένη. Ο δολοφόνος του παιδιού μου να καθίσει στο εδώλιο», ανέφερε ο τραγικός πατέρας, τονίζοντας πως ο πρώην υπουργός γνώριζε για την κατάσταση του σιδηροδρόμου αλλά δεν έκανε τίποτα.

«Είναι δολοφόνος του παιδιού μου και 57 άλλων. (….) Βάλτε και τους τραυματίες, βάλτε και τους συγγενείς, βάλτε και τους φίλους, δεν είναι κωμόπολη, είναι πόλη ολόκληρη την οποία ένα άτομο, που ονομάζεται Καραμανλής, αφάνισε από τον χάρτη», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Χούπας.

