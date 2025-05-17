Κρίσιμο το ζήτημα της στελέχωσης της Λέσχης Σίτισης του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου

Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2025, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε επίσημη συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, κ. Πικράκη Γεωργίου, και του Γενικού Γραμματέα, κ. Ανθουλάκη Κωνσταντίνου, με τον Επιτελάρχη της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Χαράλαμπο Καλόγηρο. Το Προεδρείο της Ένωσής μας συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), κ. Χρήστος Μαυραγάνης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε το κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης με προσωπικό της Λέσχης Σίτισης του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας, τόσο για την καθημερινότητα όσο και για την ευρύτερη υποστήριξη του αστυνομικού προσωπικού του Νομού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης μας, το οποίο, έπειτα από επίπονες και πολύχρονες προσπάθειες άνω της δεκαετίας, υλοποιήθηκε και παραδόθηκε επισήμως πριν από λίγες ημέρες.

Η λειτουργία της Λέσχης αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και ευημερίας των εν υπηρεσία αστυνομικών, των απόστρατων αστυνομικών αλλά και των στελεχών των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων του Νομού Ηρακλείου, προσφέροντας ένα σταθερό και αξιοπρεπές περιβάλλον σίτισης, το οποίο μέχρι σήμερα απουσίαζε.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για την έμπρακτη και διαχρονική της υποστήριξη στον Έλληνα Αστυνομικό του Ηρακλείου. Η αγαστή συνεργασία μας με την Περιφέρεια αποτελεί φωτεινό παράδειγμα σύμπραξης τοπικής αυτοδιοίκησης και Σωμάτων Ασφαλείας προς όφελος της κοινωνίας και του ένστολου προσωπικού.

Η Ένωσή μας, με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, θα συνεχίσει να διεκδικεί με σθένος την επίλυση όλων των θεσμικών και λειτουργικών ζητημάτων που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό του Νομού Ηρακλείου, ενισχύοντας την αποστολή του με όρους αξιοπρέπειας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

