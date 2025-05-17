Το ελληνικό νησί που δεν ξέρει από off season – Νο1 προορισμός στην Ευρώπη για αναρρίχηση

Αν και η τουριστική σεζόν ξεκινά στις περισσότερες περιοχές της χώρας το Πάσχα και τελειώνει με τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου, υπάρχει ένα νησί στα Δωδεκάνησα όπου τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά.

Με «σύμμαχο» την αναρρίχηση, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, η Κάλυμνος έχει πια επισκεψιμότητα σχεδόν όλο τον χρόνο.

Η Κάλυμνος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, αξιοποιώντας στο έπακρο το βασικό της συγκριτικό πλεονέκτημα: τους μοναδικούς βράχους της. Ένα νησί που έχει χτίσει τη φήμη του ως παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης, προσελκύοντας επισκέπτες από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Νοέμβριο.

«Η Κάλυμνος είναι το νησί που ζει τον τουρισμό αλλιώς»

Όπως τονίζει η αντιδήμαρχος Τουρισμού και Απόδημων, Καλλιόπη Κουτούζη μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «η Κάλυμνος είναι το νησί που ζει τον τουρισμό αλλιώς. Είμαστε ο Νο1 προορισμός στην Ευρώπη για αναρρίχηση και έχουμε αναπτύξει σταθερά αυτή τη μορφή τουρισμού εδώ και 30 χρόνια ενώ τα τελευταία χρόνια χάρη στην προβολή που έχει γίνει, έγινε ακόμη πιο γνωστή. Μην ξεχνάμε πως η αναρρίχηση είναι πλέον και Ολυμπιακό άθλημα». Η ίδια υπογραμμίζει πως «η αναρρίχηση, η κατάδυση και η πεζοπορία φέρνουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ειδικά σε περιόδους που άλλοι τουριστικοί προορισμοί είναι πιο ήσυχοι».

Image

Η Κάλυμνος, εκτός από αναρριχητικός παράδεισος, είναι γνωστή εδώ και αιώνες για τη σπογγαλιεία της. «Τα σφουγγάρια έκαναν γνωστή την Κάλυμνο σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν οικογένειες που ζουν από τη σπογγαλιεία, είτε μέσω της αλιείας είτε μέσω της μεταποίησης και της πώλησης στους χονδρέμπορους. Το μεγαλύτερο μέρος εξάγεται στην Ευρώπη και την Ασία». Όπως αναφέρει, στόχος του Δήμου είναι να αναπτυχθεί και ο αλιευτικός τουρισμός, με τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου και τη διοργάνωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων που θα συνεχίζουν την ιστορία και την παράδοση του νησιού.

Η Κάλυμνος διαθέτει τέσσερις σχολές εκμάθησης καταδύσεων και τη μοναδική επαγγελματική σχολή δυτών στην Ελλάδα. «Η σχέση μας με τη θάλασσα είναι ζωντανή και πολυεπίπεδη», επισημαίνει.

Η πολύμηνη τουριστική περίοδος στην Κάλυμνο

Η τουριστική περίοδος στην Κάλυμνο ξεκινάει τον Φεβρουάριο και φτάνει μέχρι τον Νοέμβριο, με τον Οκτώβριο να είναι, όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, «πιο τουριστικός ακόμα και από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο». Και εξηγεί: «Αυτό οφείλεται στην αναρρίχηση, την κατάδυση και την πεζοπορία που προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ειδικά σε περιόδους χαμηλότερης θερμοκρασίας».

Η ίδια επισημαίνει ότι η Κάλυμνος προσφέρει slow και leisure tourism. «Έχουμε τα πάντα – νυχτερινή ζωή, καταστήματα, αλλά χωρίς υπερτουρισμό. Αυτό είναι και το πλεονέκτημά μας. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει αυθεντικές εμπειρίες χωρίς πίεση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Από τη Δευτέρα 19/5 η δωρεάν διάθεση της προληπτικής αγωγής HIV/AIDS σε ΠΑΓΝΗ - Βενιζέλειο

Κρήτη: Πρόστιμα και συλλήψεις γιατί δεν φρόντιζαν τα σκυλιά τους