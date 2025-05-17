Το μήνυμα του ΟΦΗ για τον αποψινό τελικό: «Φοράμε μόνο ασπρόμαυρα!»
clock 13:04 | 17/05/2025
newsroom ekriti.gr

Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε για τον ΟΦΗ, που απόψε (20:00) στο ΟΑΚΑ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό με στόχο να γράψει ιστορία και να σηκώσει το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του, 38 χρόνια μετά τον θρίαμβο του 1987.

Η ομάδα του Ηρακλείου φτάνει για τρίτη φορά σε τελικό και είναι αποφασισμένη να ζήσει ξανά μια βραδιά δόξας. Η ΠΑΕ ΟΦΗ, μέσω επίσημου μηνύματος, απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους της να δώσουν βροντερό «παρών» στο ΟΑΚΑ, φορώντας αποκλειστικά ασπρόμαυρα ρούχα ώστε να δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Από τις 16:30 η μπουτίκ OFI Crete FC Χ @cosmossport, θα έχει κατάστημα με όλη τη σειρά merchandise του τελικού Kυπέλλου Ελλάδας, έξω από τη θύρα 19.

«Το Σάββατο 17 Μαΐου φοράμε ΜΟΝΟ ασπρόμαυρα ρούχα και πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο για να δημιουργήσουμε μια μοναδική ατμόσφαιρα και να ωθήσουμε την ομάδα μας στην κατάκτηση του κυπέλλου!», αναφέρει το μήνυμα της ΠΑΕ.

