Ο "Μανόλο" στον Άγιο Νικόλαο - Προετοιμασία στο ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο (βίντεο)

Τον Έλληνα Ολυμπιονίκη του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή, που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στο ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Νικολάου, συνάντησε το πρωί του Σαββάτου 17 Μαΐου ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

Ο «Μανόλο», ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αθλητική του πορεία αποτελεί πρότυπο για τη νεολαία αλλά και πρεσβευτή της Ελλάδας διεθνώς, προπονήθηκε το προηγούμενο διάστημα στον Άγιο Νικόλαο μαζί με τον έτερο Ολυμπιονίκη μας Μίλτο Τεντόγλου και άλλα μέλη της Εθνικής μας Ομάδας Κλασικού αθλητισμού αλλά και διακεκριμένους και παγκοσμίου βεληνεκούς αθλητές και άλλων χωρών.

Όλοι τους επιλέγουν πλέον για την προετοιμασία τους το Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, που με τις άρτιες υποδομές του μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν με μέριμνα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί πλέον, σε συνδυασμό και με τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες που προσφέρει η πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου, ένα σύγχρονο προπονητήριο υψηλού πρωταθλητισμού.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, που συνοδευόταν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Γιώργο Ξένο, εξέφρασε στον Εμμ. Καραλή τις θερμές ευχές του για τη συνέχεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ευχαριστώντας τον παράλληλα που επέλεξε τον Άγιο Νικόλαο για να προπονηθεί και ευχόμενος η παρουσία του στην περιοχή να συνεχιστεί.

(από αριστερά ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Ξένος)

Ο «Μανόλο» εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνθήκες προπόνησης που συνάντησε στο Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Νικολάου, λέγοντας μάλιστα ότι πρόθεση αλλά και επιθυμία του είναι να έρχεται από εδώ και στο εξής σε σταθερή βάση στον Άγιο Νικόλαο για την προετοιμασία του. Όπως ανέφερε σχετικά, «ήταν φανταστικά όσες μέρες βρεθήκαμε στον Άγιο Νικόλαο, ο καιρός είναι πολύ όμορφος, το Στάδιο είναι υψηλών προδιαγραφών, οπότε σίγουρα θα μας ξαναδείτε! Πιστεύω ότι ο Άγιος Νικόλαος θα γίνει ένα hub υψηλού πρωταθλητισμού!».

«Το παράδειγμά σας ως αθλητής είναι το πιο σημαντικό για τα νέα παιδιά, που θέλουμε να έχουν τέτοια πρότυπα» τόνισε ο κ. Μενεγάκης στον Έλληνα πολυπρωταθλητή του άλματος επί κοντώ, μεταφέροντάς του και τις ευχαριστίες όλων των δημοτών για τις μεγάλες επιτυχίες και τις στιγμές περηφάνιας που έχει προσφέρει σε όλους τους Έλληνες.

