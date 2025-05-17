Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – 50χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τη σύζυγό του

Ένας 50χρονος συνελήφθη στις Σέρρες, με την κατηγορία πως ξυλοκόπησε τη σύζυγό του, η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κέντρο της ΕΛΑΣ έλαβε κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 50χρονος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές κατηγορούμενος για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράνομη κατακράτηση σε βάρος της συζύγου του.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

