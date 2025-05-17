Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης: Η επείγουσα ανάγκη ευαισθητοποίησης για τον «σιωπηλό δολοφόνο»
clock 14:32 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί σημαντικό και ολοένα αυξανόμενο δημοσιονομικό πρόβλημα υγείας. Η επίπτωσή της αυξάνεται λόγω της αύξησης του μέσου όρου ζωής αλλά και του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης.

Ετησίως, ευθύνεται για περίπου 11 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους παγκοσμίως, ενώ απορροφά το 4,5% των δαπανών της υγειονομικής περίθαλψης. Υπολογίζεται ότι 1,28 δισεκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 30-79 ετών παγκοσμίως πάσχουν από υπέρταση.

Το 46% των ενηλίκων με υπέρταση δεν το γνωρίζουν και λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες διαγιγνώσκονται και λαμβάνουν θεραπεία.

Ως αρτηριακή υπέρταση ορίζονται τιμές της αρτηριακής πίεσης >140mmHg για τη συστολική και/ή >90mmHg για τη διαστολική. Ο μόνος τρόπος για να το μάθετε είναι να ελέγξετε την αρτηριακή σας πίεση.

Βασικός στόχος της αντιϋπερτασικής θεραπείας είναι η μείωση της πίεσης σε επίπεδα χαμηλότερα από 140/90mmHg.

Το πρόγραμμα «Μάιος Μήνας Μέτρησης» (ΜΜΜ) προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί και φέτος στην Ελλάδα, με στόχο την μέτρηση της πίεσης σε πάνω από 10.000 άτομα σε 33 σημεία μέτρησης σε 20 πόλεις.

Συντονιστής του προγράμματος ΜΜΜ στην Ελλάδα είναι ο καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης Γεώργιος Στεργίου.

