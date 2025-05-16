Το Κίεβο ζητά διάσκεψη κορυφής Πούτιν με Ζελένσκι - Συμφωνήθηκε ανταλλαγή αιχμαλώτων

Συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε το Κίεβο κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή (16/5). Ένα από τα θέματα στα οποία υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία ήταν η ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από την κάθε πλευρά.

Ουκρανική πηγή ανέφερε σύμφωνα με το Reuters ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η ρωσική πλευρά έθεσε αιτήματα, τα οποία ξεπερνούσαν κατά πολύ αυτά που οι δύο πλευρές είχαν συζητήσει στο παρελθόν.

«Οι ρωσικές απαιτήσεις είναι εκτός πραγματικότητας και υπερβαίνουν κατά πολύ οτιδήποτε έχει συζητηθεί προηγουμένως. Περιλαμβάνουν τελεσίγραφα προς την Ουκρανία να αποσυρθεί από το έδαφός της για κατάπαυση του πυρός και άλλους μη αρχικούς και μη εποικοδομητικούς όρους», δήλωσε η πηγή στο Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι στις δηλώσεις του ανέφερε πως Ρωσία και Ουκρανία θα παρουσιάσουν το όραμά τους για μια πιθανή μελλοντική κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα ο Ρώσος επικεφαλής διαπραγματευτής εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει ουκρανικά εδάφη πριν από μια κατάπαυση του πυρός, τόνισε Ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός και περαιτέρω γνήσια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς προϋποθέσεις» πρόσθεσε η ουκρανική πηγή.

Μια ουκρανική πηγή προσκείμενη στις ειρηνευτικές συνομιλίες Μόσχας-Κιέβου αποκάλυψε στο BBC ότι η Ρωσία απαίτησε να μην παραστούν οι Αμερικανοί στη συνάντηση.

Επίσης τόνισε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία «δεν είχε εντολή να λάβει σημαντικές αποφάσεις».

«Δεν είναι έτοιμοι να αποφασίσουν οτιδήποτε ουσιαστικό για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε η πηγή.

Το Κίεβο μάλιστα τόνισε ότι οι Ουκρανοί «ήρθαν με σαφή εντολή» και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τη συνάντηση για να «χαλάσει χρόνο και να δώσει μια παράσταση».

Ζελένσκι: «Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο»

Πεπεισμένος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θέλει να τελειώσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ ζήτησε να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη από τις ΗΠΑ για να διασφαλιστεί η ειρήνη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του και να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερος συντονισμός», είπε χαρακτηριστικά.

«Η μακροπρόθεσμη υποστήριξη των ΗΠΑ είναι επίσης απαραίτητη. Είναι σημαντικό να εργαστούμε όλοι μαζί, σε κάθε επίπεδο, για να συμβεί αυτό. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν», πρόσθεσε.

