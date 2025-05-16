Λάρισα: Προφυλακίστηκε ο 21χρονος μητροκτόνος

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής ο 21χρονος μητροκτόνος στη Λάρισα, ύστερα από την απολογία του.

Ο νεαρός έφτασε, λίγο πριν τις 12, στα Δικαστήρια Λάρισας συνοδεία μεγάλης αστυνομικής δύναμης.

Υπενθυμίζεται ότι στον στον 21χρονο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ παράλληλα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ελεύθερος υπό όρους ο 22χρονος ξάδερφός του

Νωρίτερα ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 22χρονος ξάδερφός που τον βοήθησε να μεταφέρει το πτώμα της 52χρονης. Ο 22χρονος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι πληροφορίες του onlarissa αναφέρουν ότι στην απολογία του τόνισε ότι δεν γνώρισε για τη δολοφονία και ότι ο ίδιος ήθελε να να καλέσει και ασθενοφόρο και αστυνομία, ωστόσο ο δράστης τον απείλησε ότι αν το κάνει θα τον μπλέξει στον φόνο».

«Νιώθω χάλια, έχω πένθος. Έχασα χωρίς λόγο τη θεία μου» τόνισε σύμφωνα με πληροφορίες ο 22χρονος μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την απολογία του.

