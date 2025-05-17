Kλαυδία: Ο σύντροφός της, OGE, είναι από τον Μυλοπόταμο

Η Κλαυδία είναι σε σχέση εδώ και καιρό με τον OGE. Η πρώτη συνεργασία του με την αγαπημένη του ήρθε λίγο πριν γίνουν ζευγάρι. Το τραγούδι «Νύχτα μου Μεγάλη», σε συνεργασία με τους Arcade, κυκλοφόρησε το 2024 και έγινε χρυσό.

«Με την Klavdia είμαστε μαζί 7 μήνες. Είμαι πολύ περήφανος γιατί είναι ένα πολύ εργατικό παιδί. Προέρχεται από μια πολύ καλή οικογένεια. Τη θαυμάζω και την καμαρώνω, κυρίως για την εργατικότητά της και το πόσο σοβαρά βλέπει αυτό που κάνει», είχε πει για εκείνη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ποιος είναι ο OGE;

Ο OGE, κατά κόσμον Γιώργος Σωπασής, κατάγεται από τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου ο ίδιος μιλά περήφανος για την καταγωγή του.

«Στον Μυλοπόταμο δεν υπάρχει η κατάληξη -άκης, επειδή δεν είχαν φτάσει εκεί οι Τούρκοι. Έχουμε επίθετα όπως Σωπασής, Πλαΐτης, Λυρώνης, Ξυλούρης…», είχε πει σε παλιότερη συνέντευξη του.

