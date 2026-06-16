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ΕΛΛΑΔΑ
Άγριο ξύλο ανάμεσα σε μαθήτριες Γυμνασίου - Βίντεο σοκ
Κοπέλα (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 14:24 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Βίαιη συμπλοκή ανάμεσα σε δύο μαθήτριες έξω από Γυμνάσιο στην Εύβοια.



Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το τοπικό egnomi, φαίνονται οι δύο κοπέλες να έχουν αρχικά μια έντονη συνομιλία και μετά από μερικά σπρωξίματα επήλθε η «έκρηξη» αφού πιάστηκαν στα χέρια. 



Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια αρκετών μαθητών, οι οποίοι δημιούργησαν «κερκίδα» και παρακολούθησαν τη βίαια συμπλοκή. Κατά την πτώση της μιας κοπέλας,  το ένα κορίτσι δέχθηκε χτυπήματα κι από άλλες μαθήτριες.

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