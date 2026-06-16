Πέθανε και η μητέρα του αστυνομικού που σκότωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Αδιανόητη τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 40χρονης Αντιγόνης από τον 50χρονο σύζυγό της, Θωμά στη Δράμα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε, καθώς η μητέρα του αστυνομικού μην αντέχοντας το κακό που συνέβη πέθανε!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, η γυναίκα ενημερώθηκε τόσο για την αυτοκτονία του γιου της, όσο και για τη δολοφονία της νύφης της, η οποία είχε πραγματοποιηθεί ώρες νωρίτερα και δεν άντεξε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Να σημειωθεί πως ο 50χρονος το τελευταίο εξάμηνο δεν έμενε με την εν διαστάσει σύζυγό του, Αντιγόνη, αλλά με τους γονείς του, ενώ το τελευταίο διάστημα επισκεπτόταν και ψυχολόγο για να καταφέρει να διαχειριστεί τον χωρισμό τους.

Η τελευταία πράξη του δράματος, που θυμίζει πραγματικά αρχαία τραγωδία, θα «παιχτεί» με τις τρεις κηδείες που είναι προγραμματισμένες τις επόμενες ημέρες.

Πώς δολοφόνησε ο 50χρονος την Αντιγόνη - Τη χτυπούσε με λοστό πριν την μαχαιρώσει

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Δράμας η τραγική δολοφονία της συζύγου αστυνομικού από τον ίδιο της τον σύζυγο, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η γυναίκα δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση μέσα στο σπίτι της, όπου ο δράστης την τραυμάτισε θανάσιμα με τουλάχιστον οκτώ μαχαιριές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιτέθηκε αρχικά πισώπλατα με τη χρήση σιδερολοστού και στη συνέχεια συνέχισε να τη μαχαιρώνει με μανία, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα. Παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο και την προσπάθεια των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μετά το φονικό, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του συζύγου, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε νεκρός μέσα σε σταθμευμένο όχημα, έχοντας αυτοπυροβοληθεί. Η ειδοποίηση για τον άνδρα που βρισκόταν αναίσθητος στο όχημα δόθηκε από πολίτη. Η ταυτοποίηση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον 50χρονο σύζυγο της γυναίκας.

Ο 50χρονος φέρεται να είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς όμως να υπάρχουν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του. Η 45χρονη γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους και συναδέλφους της δυσκολίες στη σχέση τους, ωστόσο δεν είχε καταθέσει επίσημα παράπονα στην αστυνομία. Επιπλέον, διαψεύδονται πληροφορίες που ήθελαν τον σύζυγο να έχει υποβληθεί σε ψυχομετρικά τεστ μετά από σχετική καταγγελία.

Παρόλο που το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι, προσπαθώντας να διατηρήσουν την οικογενειακή ισορροπία για χάρη των δύο παιδιών τους. Τους τελευταίους έξι μήνες, μάλιστα, φαίνεται πως ζούσαν σε ξεχωριστούς χώρους εντός του σπιτιού, ελπίζοντας στην αποκατάσταση της ηρεμίας.

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