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ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Εύβοια: Πέθανε νεαρή κοπέλα μετά από τσίμπημα σφήκας
σφήκα
clock 08:35 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σοκ προκάλεσε περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών στην Εύβοια, όπου μεταφέρθηκε 21χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν συγγενείς της, η νεαρή φέρεται να είχε δεχθεί τσίμπημα από σφήκα λίγο πριν την κατάρρευσή της. Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας προχώρησαν άμεσα σε πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επαναφορά της.

Σύμφωνα με το evima,  η 21χρονη έφτασε στη μονάδα υγείας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στους συγγενείς όσο και στον χώρο του Κέντρου Υγείας, με αποτέλεσμα να κληθεί και η Αστυνομία.

Ακολούθως, η σορός της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

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