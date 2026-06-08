MINOAN LINES: Καλοκαιρινές Οικογενειακές Προσφορές - Ταξιδέψτε στο Ηράκλειο και την Κρήτη, αλλά και στη Μήλο, άνετα και οικονομικά

Η MINOAN LINES προσκαλεί τις οικογένειες να απολαύσουν μοναδικές καλοκαιρινές αποδράσεις στο Ηράκλειο και την Κρήτη, αλλά και στη Μήλο, συνδυάζοντας άνεση, ποιότητα υπηρεσιών και προνομιακές τιμές. Ταξιδέψετε 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών με Ι.Χ και επιστροφή:

από 396€ στην Οικονομική Θέση.



από 424€ σε 4κλινη καμπίνα.

Ηράκλειο Κρήτης & Μήλος: Προορισμοί γεμάτοι εμπειρίες

Το Ηράκλειο και η Κρήτη, αλλά και η Μήλος, αποτελούν δύο ελκυστικούς προορισμούς της Ελλάδας που προσφέρουν ιδιαίτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η Κρήτη συνδυάζει πλούσια ιστορία, σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, εντυπωσιακά φυσικά τοπία και αυθεντική γαστρονομία. Ανακηρύχτηκε Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026, ενώ έχει αναδειχθεί από διεθνή μέσα όπως το Conde Nast Traveller και το National Geographic ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, η Μήλος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς των Κυκλάδων, με μοναδικά γεωλογικά τοπία, εξωτικές παραλίες και γραφικούς οικισμούς που συνθέτουν ένα σκηνικό απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

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Με τα καθημερινά δρομολόγια της MINOAN LINES, η πρόσβαση τόσο στο Ηράκλειο της Κρήτης όσο και στη Μήλο είναι εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη, προσφέροντας στους ταξιδιώτες μια άνετη και ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία. Οι επιβάτες απολαμβάνουν άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια, VIP καθίσματα και ελκυστικές αγορές στα καταστήματα των πλοίων, ενώ παράλληλα επωφελούνται όλο τον χρόνο από προνομιακές τιμές και προσφορές στα εισιτήρια.

έως 50% για φοιτητές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες,



20% για ανέργους



25% για επιβάτες άνω των 60 ετών, μοναδική παροχή για τα ελληνικά δεδομένα





Γεύσεις εν πλω: εδώ το ταξίδι γίνεται γαστρονομική εμπειρία

Στα υπερσύγχρονα cruise ferries KNOSSOS PALACE και FESTOS PALACE, κάθε διαδρομή μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Στα à la carte εστιατόρια των πλοίων, οι επιβάτες απολαμβάνουν μεσογειακές δημιουργίες και αυθεντικές κρητικές γεύσεις μέσα από το πιστοποιημένο Κρητικό Μενού της MINOAN LINES. Για πιο χαλαρές στιγμές, μπορούν να επιλέξουν street food προτάσεις, όπως ναπολιτάνικη πίτσα, σουβλάκι και hot dog, ενώ τα café και τα bars των πλοίων προσφέρουν ποιοτικό καφέ, τοπικά ποτά και επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας.

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοΐα και τη σημαντική διάκριση Passenger Line of the Year 2025, η MINOAN LINES συνεχίζει να συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επιπέδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο www.minoan.gr

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