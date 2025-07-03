Συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, με την Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, Μαρία Γιαννακού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, με κεντρικό άξονα την προοπτική μεταστέγασής του σε νέο, σύγχρονο και βιοκλιματικό κτίριο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, Ανδρονίκη Σπαθαράκη, ο Υποδιευθυντής του Πρωτοβάθμιου κύκλου, Δημήτριος Σφακάκης καθώς και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη - Μπελαδάκη.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στην πλήρη ωρίμανση των μελετών και του έργου της νέας σχολικής υποδομής. Παράλληλα, με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις στους υφιστάμενους χώρους, με στόχο ένα ασφαλές, λειτουργικό και ποιοτικό μαθησιακό περιβάλλον για τους περισσότερους από 400 μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε αυτό.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη διαρκή βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να στηρίζει ενεργά τόσο τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή όσο και συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης, επενδύοντας σε υποδομές που εξασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μάθησης για όλα τα παιδιά της Κρήτης.

