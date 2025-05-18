Ηράκλειο: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο - Δείτε τα θέματα
Την Δευτέρα 19 Απριλίου στις 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση  της  με  αρ.  πρωτ.  54.513/14-5-2025  αιτήσεως  της  δημοτικής  παράταξης

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» για εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής επίσημης ενημέρωσης

για άμεσες ενέργειες προς επίλυση του ζητήματος της καθαριότητας του Δήμου. 

2. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  δαπανών  έτους  2025  σύμφωνα  με  τα  αιτήματα  της Δ/νσης  Κοινωνικής  Ανάπτυξης,  του  τμήματος  Αθλητισμού  και  του  τμήματος

Τοπογραφικών Εφαρμογών (απόφαση 395/2025 Δημοτικής Επιτροπής). 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους  2025  για  την κάλυψη  δαπάνης  σχετικά με

επείγουσες  εργασίες  απομάκρυνσης  ογκωδών  αντικειμένων  και  απορριμμάτων  της

Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού (απόφαση 396/2025 Δημοτικής Επιτροπής).   

4. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την

υλοποίηση του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  με  τίτλο  «NetZeroCities Twining

Learning Programme  – Cohort 3  Pilot and Twin  Cities» - (απόφαση 397/2025

Δημοτικής Επιτροπής).  

5. Εισήγηση  στο Δημοτικό  Συμβούλιο σύμφωνα με το αρ.  1 του Ν.  5269/1931 «Περί

αδειών  οικοδομής  επί  των  ρυμοτομουμένων  ακινήτων»  για  μη  απαλλοτρίωση  των

ρυμοτομούμενων κτιρίων επί των οδών Βικέλα αρ.  24, 26, 28 και Λουτσάκη αρ. 2

(Ο.Τ. 303), εντός του εγκεκριμένου   σχεδίου πόλεως Ηρακλείου  (απόφαση 398/2025

Δημοτικής Επιτροπής). 

 6. Χορήγηση  έγκρισης άδειας  εκσκαφής στην  Εταιρεία  Δ.Ε.Η. ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΜΟΝ.  Α.Ε.  (FIBERGRID)  στα  πλαίσια  του  έργου «FTTH HERAKLEION 2» - (απόφαση 399/2025 Δημοτικής Επιτροπής). 

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με

πολιτιστικές εκδηλώσεις (απόφαση 419/2025 Δημοτικής Επιτροπής). 

 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου και αναπληρωτή αυτού στο Συμβούλιο

Χρηστών Λιμένα Ηρακλείου. 

9. Έγκριση  κατανομής  της κρατικής  επιχορήγησης  που  αφορά  στην  κάλυψη λειτουργικών  δαπανών  σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης

Δήμου Ηρακλείου (Β' Δόση 2025).  

10. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη - ΕΠΑ.Λ  για απασχόληση  στο Δήμο  Ηρακλείου με Α.Φ.Μ.  997579296  κατά  την περίοδο  2025-

2026.  

11. Έγκριση του αριθμ. 22/07-5-2025 Πρακτικού της «Επιτροπής άρθρου 32 Ν. 1080/80».  

12. Εισήγηση επί του με αρ. πρωτ. 46.368/2025 αιτήματος της εταιρείας VODAFONE, 1ου αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της με αρ. πρωτ. 102.985/ 25-10-2023 (23symv013646129), «Προμήθεια  και υπηρεσίες  τηλεμετρικού  εξοπλισμού, μονάδα  συστήματος  ζύγισης  και  rfid  tags  για  τη  διαχείριση  και  την  καταγραφή δεδομένων» Υποέργο  6  της  πράξης με  τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΣΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο πρόγραμμα  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΜΕ  ΣΤΟΧΟ  ΤΗΝ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ»  και  χρηματοδοτείται  από  πόρους  του  εθνικού  σχεδίου  ανάκαμψης  και ανθεκτικότητας  «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» με τη χρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  -nextgenerationeu» - α.π. 40637/03-05-2023 - α.α. εσηδης:192563 διαγωνισμός.    

13. Λήψη απόφασης  για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 607/2024 απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ηρακλείου  που  αφορά  σε κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  επί  της οδού  Α.  Παπανδρέου  και  έμπροσθεν, όπως προκύπτει  από  την  αριθμ.  478/26-3-2025  διαπιστωτική  πράξη  του  Γραμματέα  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.   

14. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 609/2024 απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ηρακλείου  που  αφορά  σε κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  εντός οικισμού  Λοφούπολης,  όπως  προκύπτει  από  την αριθμ. 464/26-3-2025  διαπιστωτική  πράξη  του Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.   

15. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.  (αρ. πρωτ. 50.805/06-5-2025).  

16. Διόρθωση  τελών  και   προστίμων  εκδιδόμενων  λογαριασμών  (αρ. πρωτ. 54.495/14-5-2025). 

17. Διαγραφή  τέλους  &  προστίμου  εκδιδόμενων  λογαριασμών  (αρ.  πρωτ. 54.497/14-5-2025). 

18. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.  (αρ. πρωτ. 54.499/14-5-2025). 

19. Έγκριση Καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Καινοτομίας και Έρευνας – Γεωργική Σχολή Μεσσαράς».

