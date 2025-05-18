Η Μενδώνη για την Κνωσό: Η πτώση μέρους της τοιχογραφίας των δελφινιών οφείλεται στους θυελλώδεις νοτιάδες

Στον ισχυρισμό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη πως ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού έχει εγκαταλειφθεί, με αφορμή την πτώση μέρους του αντιγράφου της τοιχογραφίας «των δελφινιών», απάντησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.







«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο Πολιτισμού για δήθεν εγκατάλειψη του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, με αφορμή την πτώση μέρους του αντιγράφου της τοιχογραφίας των δελφινιών, στο λεγόμενο «Μέγαρο της Βασίλισσας». Η αιτία της πτώσης του οφείλεται στις σφοδρές ριπές νοτίων ανέμων, με χαρακτηριστικά ανεμοστρόβιλων, που έπληξαν τον χώρο. Φαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει επισκεφθεί πρόσφατα, την Κνωσό. Ειδικά, το συγκρότημα των «βασιλικών διαμερισμάτων» δεν είναι επισκέψιμο για το κοινό, από τη δεκαετία του 1980» είπε η υπουργός Πολιτισμού.







«Από τον Σεπτέμβριο 2019 ως το τέλος του 2023, πραγματοποιήθηκε -από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου- η αποκατάσταση του «Μεγάρου του Βασιλέως». Εν τω μεταξύ εκπονήθηκαν οι μελέτες για την αποκατάσταση του «Μεγάρου της Βασίλισσας», ώστε το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, το 2025. Το Υπουργείο Πολιτισμού, επί των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι μόνον ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την συντήρηση, προστασία και ανάδειξη της Κνωσού, αλλά ηγείται του εθνικού στόχου της ένταξης των μινωικών ανακτόρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτόν τον εθνικό στόχο τορπιλίζει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τις ατυχείς δηλώσεις του, προσβλέποντας σε μικροκομματικά οφέλη» πρόσθεσε η κ. Μενδώνη.

