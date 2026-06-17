Δήμος Μινώα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της Αγίας Μαρίνας Βόνης

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεως της κοινότητας Βόνης, για το έτος 2026, στο πλαίσιο της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Μαρίνας, κατά το χρονικό διάστημα από 14 Ιουλίου (ημέρα εγκατάστασης) έως 18 Ιουλίου (ημέρα αποχώρησης).

Καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτήν και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από τις 22-06-2026 έως και τις 03-07-2026.



Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2891 340319 - 2891 340334).

Δίδεται και η δυνατότητα αποστολής τους με e-mail στη διεύθυνση: [email protected]. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη σχετική αίτηση από το παραπάνω Τμήμα ή να την αναζητήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (www.minoapediadas.gr).

Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου ορίζεται σύμφωνα με την αρ. 111/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝ0ΩΚ6-Κ5Β) Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπως συμπληρώθηκε με την αρ.89/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΒΩΚ6-64Ω) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η έκδοση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους κοινόχρηστου χώρου, στο ταμείο του Δήμου στο Αρκαλοχώρι ή στον λογαριασμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που τηρείται στην CREDIA BANK (ΠΡΩΗΝ ATTICA BANK - Παγκρήτια Τράπεζα), με IBAN: GR8701600120000000180176489 και με συμπληρωμένα τα στοιχεία:

α) Α.Φ.Μ. ενδιαφερομένου



β) Εμποροπανήγυρη Αγίας Μαρίνας Βόνης



γ) Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου

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