Δήμος Γόρτυνας: "Ανάσα" οι βροχές του Μαρτίου αλλά δεν αρκούν – Τα μέτρα για τη σωτηρία του νερού

Μπορεί οι βροχές του Μαρτίου να αποδείχτηκαν ευεργετικές μετά την παρατεταμένη πολύχρονη ξηρασία, αλλά όπως προκύπτει στο Δήμο Γόρτυνας δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν την ανατροφοδότηση του υπόγειου υδροφορέα και στο πλαίσιο αυτό δρομολογούνται νέες γεωτρήσεις.

Στο Δήμο Γόρτυνας όλη η γεωγραφική περιφέρεια που αναπτύσσεται στον κάμπο της Μεσαράς δέχεται ισχυρές πιέσεις σε σχέση με τη ζήτηση του νερού, την ίδια ώρα που οι υφιστάμενες γεωτρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν.

Συγκεκριμένα αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι το σύστημα των γεωτρήσεων που σήμερα λειτουργεί στην περιοχή κινείται στα όρια του και είναι φανερό ότι δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ζήτησης ακριβώς επειδή η ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τις απώλειες των προηγούμενων χρόνων.

Μάλιστα αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι θα πρέπει οι φετινές οι βροχές να επαναληφθούν διαδοχικά για 2-3 χρόνια ώστε να γίνει η αναγκαία αναπλήρωση του νερού που αντλήθηκε από τον υπόγειο υδροφορέα τα προηγούμενα χρόνια λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Γόρτυνας σχεδιάζει την ανόρυξη πέντε νέων γεωτρήσεωνγια τις οποίες έχει ήδη αδειοδοτηθεί, με σκοπό να ενισχύσει το σύστημα της άρδευσης και να μη μείνει ακάλυπτος ο πρωτογενής τομέας, ενώ παράλληλα θα εξακολουθεί να λαμβάνει και όλα τα προστατευτικά μέτρα για την ορθολογική διαχείριση του νερού επιβάλλοντας πρόστιμα σε όλους όσους υπερκαταναλώνουν βάζοντας φρένο στις σπατάλες.

Ωστόσο αυτό το οποίο επισημαίνεται από την πλευρά του Δήμου είναι ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης, δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις γεωτρήσεις . Απαιτείται ένα συνδυαστικό σχέδιο το οποίο παράλληλα με τις γεωτρήσεις θα περιλαμβάνει και μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα που αφορούν σε ήπιες παρεμβάσεις μέσα από τις οποίες μπορεί να εξασφαλιστεί το αναγκαίο νερό για άρδευση και άρα η παραγωγικότητα των καλλιεργειών και παράλληλα οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν τα έργα να προστατευθούν από τις πλημμύρες.

Μάλιστα αυτό το οποίο εκτιμάται από την πλευρά του Δήμου είναι ότι θα πρέπει να γίνουν τέτοια έργα στο Γεροπόταμο στον Αναποδάρη ή στους παραποτάμους τους.

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