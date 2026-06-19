ΟΦΗ: Και επίσημα παίκτης του ο Ανδρέας Μπουχαλάκης-Τί δήλωσε

Την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ, με τον έμπειρο Ηρακλειώτη μέσο να΄υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών και να αποτελεί την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της Κρητικής ομάδας.

Ύστερα από 13 χρόνια, ο Μπουχαλάκης επιστρέφει στο Ηράκλειο για να φορέσει τη φανέλα του ΟΦΗ, έχοντας στο μεταξύ διαγράψει μια σπουδαία πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα με τον Ολυμπιακό, ενώ μέτρησε και 61 συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης σε συλλόγους του εξωτερικού, όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Κόνιασπορ και η Χέρτα Βερολίνου, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Με την ομάδα του Αγρινίου κατέγραψε την περασμένη σεζόν 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Με καταγωγή από την Κρήτη, ο έμπειρος μέσος, με μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (61 συμμετοχές σε Champions League & Europa League), γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Εργοτέλη.

Το 2013 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο στέφθηκε έξι φορές πρωταθλητής και δύο φορές κυπελλούχος Ελλάδας, συμμετέχοντας σε συνολικά 226 αγώνες εγχώριων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τα χρώματα της Nottingham Forest (25 συμμετοχές), στην Τουρκία με την Konyaspor (12 συμμετοχές) και στη Γερμανία με τη Hertha (37 συμμετοχές).

Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναιτωλικού, με τον οποίο κατέγραψε 34 συμμετοχές.

Μετρά 47 εμφανίσεις με την Εθνική Ανδρών, ενώ έχει αγωνιστεί και στα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ανδρέα, καλώς ήρθες ξανά στην Κρήτη! Καλώς ήρθες στο σπίτι σου και στην οικογένεια του ΟΦΗ!

Στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος που η επιστροφή του στο Ηράκλειο, θα συνδυαστεί με την συμμετοχή των «ασπρόμαυρων» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που η επιστροφή μου στο Ηράκλειο συνδυάζεται με μία τόσο ιστορική στιγμή για την ομάδα του ΟΦΗ. Μετά από τόσα χρόνια είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα και για την πόλη, που είμαι σίγουρος και ευελπιστώ να αγκαλιάσει όλο αυτό τον αγώνα με ένα ευρωπαϊκό… εισιτήριο», ανέφερε αρχικά ο έμπειρος μέσος και συμπλήρωσε: «Για κάθε ποδοσφαιριστή το να αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι κάτι το μοναδικό. Οι εμπειρίες είναι πολύ όμορφες. Η ομάδα του ΟΦΗ έχει μια ιστορία, μια δυναμική και όλα αυτά σε κάνουν να θέλεις να μπεις στο γήπεδο και να τα δώσεις όλα».