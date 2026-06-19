Φαράγγι Σαμαριάς: Εκτάκτως κλειστό λόγω ισχυρών ανέμων – Ασφαλής η εκκένωση 686 επισκεπτών

Σε έκτακτο κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους του προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, οι αρχές, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη στις 11:00 το πρωί, όταν θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές ριπές άρχισαν να πνέουν στο Ξυλόσκαλο, με την κατάσταση να επιδεινώνεται σημαντικά από το χωριό της Σαμαριάς και προς τις χαμηλότερες ζώνες του φαραγγιού.

Οι ακραίες ριπές του ανέμου προκάλεσαν άμεσα κατολισθήσεις και πτώσεις πετρών σε δύο κομβικά σημεία της διαδρομής, στις θέσεις Κεφαλοβρύσια και Πόρτες, καθιστώντας τη διέλευση των πεζοπόρων εξαιρετικά επικίνδυνη.

Άμεση κινητοποίηση και επιτυχής εκκένωση

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) έθεσε αμέσως σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας. Ενημερώθηκαν άμεσα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Χανίων, κ. Τσαπάκος, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την επιτήρηση της κατάστασης.

Τα στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ καηύθυναν με ψυχραιμία και σαφείς οδηγίες τους εγκλωβισμένους πεζοπόρους. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 17:10 το απόγευμα, με το σύνολο των 686 επισκεπτών να εξέρχεται από τον Δρυμό σώο και ασφαλές.

Ανοίγει ξανά το Σάββατο

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει τις επόμενες ώρες. Οι νεότερες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, δείχνουν ότι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα κυμανθούν εντός των εγκεκριμένων ορίων ασφαλείας που έχει θεσπίσει η Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Ως εκ τούτου, ο Δρυμός θα επαναλειτουργήσει κανονικά το πρωί για το κοινό.

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