Αφυδάτωση το καλοκαίρι: Συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης

Το καλοκαίρι οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη εφίδρωση προκαλούν αφυδάτωση στον οργανισμό μας. Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία το σώμα χάνει περισσότερα υγρά, από όσα προσλαμβάνει. Η αφυδάτωση εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως η ξηροστομία, η κόπωση, η ζάλη και ο πονοκέφαλος.

Για την πρόληψη της αφυδάτωσης, είναι σημαντικό να πίνετε άφθονο νερό, να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο και να καταναλώνετε φρούτα και λαχανικά πλούσια σε υγρά.

Πώς μπορείτε να πάθετε αφυδάτωση το καλοκαίρι

Η αφυδάτωση του οργανισμού προκαλείται λόγω της μειωμένης πρόσληψης υγρών ή/και της αυξημένης απώλειας των υγρών. Επομένως, το σώμα δεν έχει την απαραίτητη ποσότητα υγρών, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού.

Οι λόγοι που οδηγούν στη μειωμένη κατανάλωση και στην αυξημένη απώλεια υγρών το καλοκαίρι είναι κυρίως:

Έντονη και συχνή εφίδρωση



Άσκηση σε υψηλές θερμοκρασίες



Γαστρεντερικές διαταραχές, όπως διάρροια και εμετός



Εγκαύματα (ειδικά ηλιακά εγκαύματα)



Σακχαρώδης διαβήτης, καθώς οι αυξημένες τιμές σακχάρου προκαλούν συχνοουρία.

Image

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ελλοχεύουν πάντα οι πιθανότητες να αφυδατωθεί ο οργανισμός σας και κατ’ επέκταση να ακολουθήσουν ελαφριά ή έντονα συμπτώματα.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι ο οργανισμός μας παθαίνει αφυδάτωση;

Οι ενδείξεις και τα σημάδια που προμηνύουν την αφυδάτωση του οργανισμού μας εντοπίζονται κυρίως στα συμπτώματα που επιφέρει. Για παράδειγμα, αν νιώθετε ότι δεν έχετε ενέργεια, είστε κουρασμένοι και πονάει το σώμα σας πιθανόν ο οργανισμός σας να έχει αρχίσει να αφυδατώνεται.

Επιπλέον, αν παρατηρήσετε ξαφνική ξηροδερμία και ξηροστομία, τότε η ποσότητα νερού στο σώμα σας είναι αρκετή μειωμένη. Επίσης, όταν βιώνετε κάποια γαστρεντερική διαταραχή θα πρέπει να πίνετε όσο περισσότερο νερό μπορείτε, καθώς υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να αφυδατωθεί το σώμα σας.

Παρακάτω, θα δείτε αναλυτικά όλα τα συμπτώματα που συνοδεύονται με την αφυδάτωση του οργανισμού, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε άμεσα πότε το σώμα σας έχει ανάγκη από υγρά, προλαμβάνοντας έτσι τις πιο σοβαρές συνέπειες!

Ποια είναι τα συμπτώματα της αφυδάτωσης

Σε κατάσταση αφυδάτωσης, το σώμα δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε ορισμένες εντολές και λειτουργίες. Ανάλογα με το ποσοστό αφυδάτωσης που υπέστει ο οργανισμός, διαφοροποιούνται και τα συμπτώματα που εκδηλώνει.

Τα συμπτώματα της ήπιας αφυδάτωσης είναι:

Ξηροστομία



Κόπωση



Πονοκέφαλος



Θολή όραση



Δυσκοιλιότητα



Μειωμένη όρεξη



Ταχυκαρδία με χαμηλή πίεση



Μυϊκές κράμπες

Αν τα παραπάνω συμπτώματα επιμένουν και νιώθετε επιπλέον:

Υπνηλία



Μειωμένη εφίδρωση



Έντονη ξηροδερμία



Ναυτία



Πυρετό ή



Έχετε σκουρόχρωμα ούρα

Τότε ο οργανισμός σας έχει αφυδατωθεί αρκετά και τα συμπτώματα γίνονται πιο σοβαρά για τη γενικότερη υγεια σας. Σε περίπτωση που έχετε εκδηλώσει αυτά τα συμπτώματα, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε άμεσα με τον γιατρό σας!

Πόσο νερό χρειαζόμαστε το καλοκαίρι



Η επαρκής κατανάλωση νερού είναι απαραίτητη καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κυρίως, όμως, τους καλοκαιρινούς μήνες που η θερμοκρασία ανεβαίνει είναι σημαντικό να ενυδατώνουμε το σώμα μας τακτικά και να λαμβάνουμε όλη την απαραίτητη ποσότητα υγρών.

Πιο συγκεκριμένα η κάθε ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να καταναλώνει ημερησίως:

Βρέφη: 0,5 lt



Παιδιά έως 14 ετών: 1-1,5 lt



Ενήλικοι άνδρες: 2-3 lt



Ενήλικες γυναίκες: 1,5-2 lt



Έγκυες και θηλάζουσες: 2,5-3 lt

Εκτός από την ηλικιακή ομάδα, διαμορφώνουν και άλλοι παράγοντες την κατάλληλη ποσότητα υγρών που θα πρέπει να καταναλώνει κάθε άνθρωπος ημερησίως. Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες βρίσκονται: η καθημερινότητα, η γυμναστική, η κατάσταση της υγείας, οι θερμοκρασίες και η τοποθεσία.

Όταν η καθημερινότητα είναι δύσκολη και απαιτητική, θα πρέπει να ενυδατώνουμε περισσότερο το σώμα μας, καταναλώνοντας περισσότερα υγρά. Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε το σώμα μας να παραμείνει υγιές και δυνατό.

Πώς να αντιμετωπίσετε την αφυδάτωση

Για να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα και τις συνέπειες που προκαλεί η αφυδάτωση του οργανισμού είναι σημαντικό να διακόψετε για λίγο τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και να καταναλώσετε αρκετή ποσότητα υγρών.

Για να επαναφέρετε, λοιπόν, την καλή υγεία του οργανισμού σας θα μοιραστούμε μαζί σας μερικές συμβουλές που σίγουρα θα σας βοηθήσουν!

Χαλαρώστε και ξεκουραστείτε σε δροσερό χώρο, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.



Καταναλώστε αρκετή ποσότητα νερού, ώστε να ενυδατώσετε τον οργανισμό σας και να αποκτήσετε αποθέματα υγρών για το μέλλον.



Περιορίστε την κατανάλωση καφεΐνης και αλκοολούχων ποτών, διότι έχουν διουρητική δράση.



Προσθέστε στη διατροφή σας τρόφιμα με πλούσια περιεκτικότητα σε νερό, όπως καρπούζι, πεπόνι, γιαούρτι, ντομάτα και αγγούρι.



Τέλος, αν έχετε χάσει σημαντικό μέρος των ηλεκτρολυτών, νάτριο και κάλιο, λόγω της εφίδρωσης, προσθέστε στη διατροφή σας αλάτι, ώστε να τους αναπληρώσετε. Μια άλλη εναλλακτική είναι να λάβετε συμπληρώματα διατροφής με ηλεκτρολύτες που θα σας βοηθήσουν να ενυδατώσετε άμεσα και αποτελεσματικά τον οργανισμό σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία για να πίνεις νερό;

Το "ελιξίριο" μακροζωίας των παππούδων μας - Τα εργαστήρια δικαιώνουν την παράδοση

Zen σε ποτήρι: To ροζ anti-stress ρόφημα που έχει τρελάνει το διαδίκτυο!



