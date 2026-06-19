Στον Άγιο Νικόλαο η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

Στον Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου 2026 η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), με τη συμμετοχή των Προέδρων και των διοικήσεων και των 59 Επιμελητηρίων της χώρας.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο ZEUS ELEVA MIRABELLO BAY στον Άγιο Νικόλαο, με την προσέλευση των συμμετεχόντων να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 18:00 και το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 09:30.

Η φιλοξενία της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την Κρήτη και ειδικότερα για τον Νομό Λασιθίου, καθώς καθιστά την περιοχή επίκεντρο της ελληνικής επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης της τοπικής αγοράς, των κρητικών προϊόντων, των επιχειρήσεων και των επενδυτικών δυνατοτήτων της περιοχής σε πανελλαδικό επίπεδο, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την προβολή του τόπου.

Σημαντικά αναμένεται να είναι και τα οικονομικά οφέλη από τη διοργάνωση, καθώς η παρουσία δεκάδων εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας συμβάλλει στην ενίσχυση βασικών κλάδων της τοπικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η εστίαση και οι μεταφορές στην ανατολική Κρήτη.

Η Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στον Άγιο Νικόλαο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας και μια σημαντική ευκαιρία προβολής των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Λασιθίου.

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